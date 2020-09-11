حرق العلم الإسرائيلي في شوارع البحرين عقب الإعلان عن إتفاق الإستسلام (فيديو)

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لشباب من البحرين يحرقون العلم الإسرائيلي في الشوارع ليلا. بعد إعلان حكومتهم الإتفاق على توقيع إتفاقية الإستسلام و التطبيع لتلحق ركب الإمارات وتنفيذا لأوامر عيال زايد.

فقد نشر نشطاء فيديو قيل إنه في البحرين، لشباب رفض التطبيع مع الإحتلال وقام بحرق العلم الإسرائيلي على أرضية الشارع في البحرين.

وقيل إنه وقع في مدخل قرية أبو صيبع مقابل مجمع الريف (الكنتري) في البحرين. حسب النشطاء، فيما نفى البعض وقوعه في البحرين، بينما قال آخرون إنه في البحرين ولكنه قديم.

و أعرب العديد من البحرنيين عن رفضهم اتفاق التطبيع بين بلادهم مع (إسرائيل)، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق الجمعة.

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واعتبر بحرينيون أن اتفاق التطبيع لا يمثلهم، ويعد “نقطة سوداء” في تاريخ البلاد، مذكرين بالمواقف الإيجابية البحرينية على مدار العقود الماضية تجاه القضية الفلسطينية.

وطالبوا عبر وسم “#بحرينيون_ضد_التطبيع“، حكومة بلادهم بمراجعة هذه الاتفاقية.

يقال أنها من شوارع البحرين الآن.



الحقُّ يبقى والباطلُ يُفنى pic.twitter.com/PBbROSdHOj — خط البلدة (@saudibus111) September 11, 2020

وقال ناشط بحريني بتغريدة لسعها الدبور أيضا ما نصه: “أنا بحريني إذن أنا ضد التطبيع تلك هي أصالتنا وثقافتنا وإيماننا ومعتقدنا كشعب و وحده المسخ من يرحب بالمحتل ومن لا موقف له منه لا دين له ولا شرف وهو خارج عن ربقة الإنسانية.”

أنا بحريني إذن أنا ضد التطبيع تلك هي أصالتنا وثقافتنا وإيماننا ومعتقدنا كشعب و وحده المسخ من يرحب بالمحتل ومن لا موقف له منه لا دين له ولا شرف وهو خارج عن ربقة الإنسانية.#التطبيع_خيانة — حسين الأكرف (@alakraf_twitt) September 11, 2020

و أعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، رفضها اتفاق التطبيع بين البحرين و(إسرائيل)، معتبرة إياه “وقع بين طرفين لا شرعية لهما”.

وأشارت الجمعية إلى أن “شعب البحرين بكل أطيافه مجمع على التمسك بفلسطين ويرفض الكيان الصهيوني”.

وأضافت أن “اتفاق النظام الاستبدادي في البحرين وحكومة الاحتلال؛ خيانة عظمى للإسلام والعروبة”.

وتابعت: “التطبيع مع الكيان الصهيوني هو تضاد صارخ مع إرادة شعب البحرين، وانقلاب على عقيدته المبدئية في رفض احتلال فلسطين”.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، تطبيع العلاقات بين البحرين و(إسرائيل)، وذلك بعد أقل من شهر على خطوة مماثلة للإمارات.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي، إن المنامة ستشارك في حفل توقيع الاتفاق بين (إسرائيل) والإمارات، الثلاثاء المقبل.