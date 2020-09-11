ممرض يتحرش بفتاة مصرية مريضة بكورونا، يحاول إغتصابها وكاميرا تفضحه

الدبور – في مصر السيسي، ممرض فقد كل معاني الإنسانية ولم يأبه لخطورة مرض فيروس كورونا. ولم يهتم إن إنتقل الفيروس له من المريضة ، فقد تحكمت به شهوته الحيوانية، وتحرش بفتاة مصرية مصابة بفيروس كورونا.

فقد قام ممرض مصري بالتحرش بفتاة مصرية 23 عاما طالبة جامعية. وهي راقدة في المستشفى ومصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 المعدي و الخطير.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على المتحرش بعد ورود بلاغ من المجني عليها وهي طالبة جامعية 23 سنة. مصابة بفيروس كورونا، حيث اتهمت الممرض بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة في جسدها.

وكشفت أجهزة الأمن أنه بعد تفريغ الكاميرات ومناقشة الشهود تمكنت من تحديد الممرض 35 سنة وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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وحاول الممرض إغتصاب الفتاة وهي راقدة في المستشفى شبه فاقدة للوعي، حيث يصاب مريض كورونا بحالة من الضعف الشديد.

وقام بلمس أجزاء حساسة من جسدها و الكشف عن صدرها، ومحاول هتك عرضها، لولا أن صرخت الفتاة بما تحمل من قوة ضعيفة، وخاف من تجمع الطاقم الطبي فتركها وفر.

وبعدها تم ضبطه بواسطة كاميرات المستشفى التي فضحته.