ممرض مصري يتحرش بفتاة مصرية مصابة بفيروس كورونا
ممرض مصري يتحرش بفتاة مصرية مصابة بفيروس كورونا
الصورة أحلىعش الدبابير

ممرض يتحرش بفتاة مصرية مريضة بكورونا، يحاول إغتصابها وكاميرا تفضحه

By وطن الدبور
0

الدبور – في مصر السيسي، ممرض فقد كل معاني الإنسانية ولم يأبه لخطورة مرض فيروس كورونا. ولم يهتم إن إنتقل الفيروس له من المريضة ، فقد تحكمت به شهوته الحيوانية، وتحرش بفتاة مصرية مصابة بفيروس كورونا.

فقد قام ممرض مصري بالتحرش بفتاة مصرية 23 عاما طالبة جامعية. وهي راقدة في المستشفى ومصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 المعدي و الخطير.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على المتحرش بعد ورود بلاغ من المجني عليها وهي طالبة جامعية 23 سنة. مصابة بفيروس كورونا، حيث اتهمت الممرض بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة في جسدها.

إقرأ أيضا: حرق العلم الإسرائيلي في شوارع البحرين عقب الإعلان عن إتفاق الإستسلام (فيديو)

وكشفت أجهزة الأمن أنه بعد تفريغ الكاميرات ومناقشة الشهود تمكنت من تحديد الممرض 35 سنة وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

- Advertisement -

وحاول الممرض إغتصاب الفتاة وهي راقدة في المستشفى شبه فاقدة للوعي، حيث يصاب مريض كورونا بحالة من الضعف الشديد.

وقام بلمس أجزاء حساسة من جسدها و الكشف عن صدرها، ومحاول هتك عرضها، لولا أن صرخت الفتاة بما تحمل من قوة ضعيفة، وخاف من تجمع الطاقم الطبي فتركها وفر.

وبعدها تم ضبطه بواسطة كاميرات المستشفى التي فضحته.

إقرأ أيضا: الأعور الدجال برفقة دحلان في زيارة سرية إلى الإحتلال لترتيب إستلام دحلان السلطة

قد يعجبك

You might also like
الصورة أحلى

في إمارة السعادة دبي: رجل أعمال يهتك عرض فتاة مصرية في سيارته

فيديو

علاء مبارك هاجم الرداح عمرو أديب.. عيب عليك هذا لا يليق (فيديو)

الصورة أحلى

هذا ما قرره القاضي بشأن ابنة نهى العمروسي في قضية “فتاة فيرمونت”

الصورة أحلى

تفاصيل جديدة في قضية تورط بنت نهى العمروسي في قضية الفيرمونت الشهيرة (صور)

عش الدبابير

مصر ترفض تطبيع الإمارات الإستسلامي، ضربة مصرية للتطبيع

فيديو

شاهد مصرية تمسح الأرض بضابط مصري، وضجة واسعة و المطالبة بمعاقبتها ولكن!

Leave A Reply

Your email address will not be published.