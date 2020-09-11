نتنياهو: التطبيع مع البحرين كان أسرع و أسهل تطبيع! وملك البحرين يصرح: إسرائيل صوت عربي معتدل

الدبور – في إهانة لطريقة تطبيع البحرين وهرولتها إلى حضن الإحتلال، علق رئيس وزراء الإحتلال على إتفاقية التطبيع مع البحرين بقوله إنها كانت أسهل إتفاقية عرفها الإحتلال عبر تاريخه منذ إحتلال فلسطين.

وقال “نتنياهو” في مؤتمر صحفي بثته قناة “كان” الرسمية: “لقد استغرقنا 29 يوما للتوصل إلى اتفاق مع البحرين، هذه حقبة جديدة من السلام”، في إشارة إلى المدة الزمنية بين إعلان اتفاقيتي التطبيع بين (إسرائيل) وكل من الإمارات والبحرين.

وأوضح: “استغرقنا 26 عاما لإبرام اتفاقية سلام ثالثة مع الدول العربية (يقصد الإمارات)، لكن لم يستغرق الأمر 26 عاما، بل 29 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام مع الدولة العربية الرابعة”.

وأضاف “نتنياهو” أن “هذه حقبة جديدة من السلام، لقد استثمرنا في السلام منذ سنوات عديدة، والآن سوف يستثمر السلام فينا، وسوف يؤدي إلى استثمارات ضخمة للغاية في الاقتصاد الإسرائيلي”. وأكد أن “دولا عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل”.

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فيما قال بيان صدر عن مكتبه: “رئيس الوزراء نتنياهو يعلن رسميا إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين”.‎

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن خارجية بلادها، أن الرئيس الأمريكي وملك البحرين “حمد بن عيسى”، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب والمنامة.

ومن ناحية أخرى للهبل البحريني، موقع والا الإسرائيلي قال أن ملك #البحرين قال لـشينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي :”أملنا الوحيد لصوت عربي معتدل وقوي في الخليج هو “إسرائيل القوية”.

موقع والا الإسرائيلي ينقل أن ملك #البحرين قال لـشينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي :"أملنا الوحيد لصوت عربي معتدل وقوي في الخليج هو "إسرائيل القوية"

هل توجد عبارة أكثر صهيونية من هذه ؟ لن يصدر نفي بحريني لها ! #بحرينيون_ضد_التطبيع — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 11, 2020