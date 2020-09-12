ابنة هيفاء وهبي لن تكرر ما فعلته والدتها وتترك بناتها من اجل الغناء (فيديو)

الدبور – ابنة هيفاء وهبي في مقابلها لها بعد إنتشار فيديو لها مع بناتها وهي تغني. الكقطع الذي علق الكثير من متابعيها عليه. أن صوتها يشبه كثيرا صوت والدتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فلماذا لا تحترف الغناء وتمشي في طريق الشهرة و المال.

قالت إنها لا يمكن أن تترك بناتها ولا تفكر في هذا الطريق أبدا. كما فعلت والدتها وهي طفلة تركتها من أجل الغناء و الشهرة و المال.

و أثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، حالة من الجدل، بعد ظهورها مع ابنتها في مقطع مصور عبر موقع “إنستغرام” وهي تؤدي أغنية “بالبنط العريض” للمطرب الإماراتي، حسين الجسمي. إذ شبهها الكثيرون بوالدتها، سواء في نبرة صوتها أو أنوثتها.

ورداً منها على مقارنتها بوالدتها هيفاء وهبي. رفضت زينب فياض في أول لقاء إعلامي لها التعليق على هذا الأمر، واكتفت بالقول. “ليس عندي تعليق على هذا الموضوع”، بحسب تصريحاتها لبرنامج “إي تي بالعربي”.

وأعربت فياض عن سعادتها من ردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الإيجابية بشأن أدائها لأغنية “بالبنط العريض”، إلا أنها نفت فكرة احترافها للغناء مثل والدتها في يوم ما.

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وأكدت على إبعاد علاقتها بوالدتها هيفاء وهبي عن الجمهور، وأنها تحدد ما يجب أن يعرفوه عنها من عدمه.

وشددت ابنة هيفاء وهبي أنها تضع عائلتها في المقام الأول من اهتماماتها ومن ثم العمل، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون بجوار ابنتيها دوما، وعندما تكبرا سوف تدعمهما في قرارتهما.

ونوّهت إلى أنها تتمنى أن تصبح ابنتها طبيبة، ولكنها ستساند ابنتهما في مستقبلهما مهما كانت رغبتهما.

بنت هيفاء وهبي كأنها تلمح ان امها تركتها وفضلت الفن عليها pic.twitter.com/GN3gfa3JX4 — ساميـة (@sooma__az) September 12, 2020

وفي حديث لبرنامج “إي تي بالعربي”، قالت ابنة هيفاء وهبي إنها ترفض المثل الشهير “فاقد الشيء لا يعطيه”، لأنها ترى أن “الأصح هو أن فاقد الشيء يعطيه وبغزارة”، مؤكدة أنها عاشت حياة مثالية، وتمكنت من تعويض أي نقص في حياتها مع ابنتيها.

وأعلنت زينب فياض أنها في الوقت الحالي تتابع دراستها للتصوير الداخلي بعد توقف بسبب رعايتها لابنتيها

يذكر أن زينب فياض، هي ابنة هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.