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شاهد ماذا حدث لـ فنانة من سلطنة عمان شاركت في مسلسل التطبيع أم هارون

By وطن الدبور
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الدبور – فنانة من سلطنة عمان شارك في مسلسل التطبيع إم هارون الذي أنتجته الإمارات وصور في دبي، وكان بداية التطبيع الإماراتي مع الإحتلال، من خلال تصوير معاناة اليهود في الوطن العربي وتحديدا في منطقة الخليج العربي.

فقد حلت مصيبتان على فنانة من سلطنة عمان، الفنانة فخرية خميس، حيث صدمت جمهورها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

وأكدت فخرية، عبر صفحتها على ”إنستغرام“ أنها تمر بوعكة صحية إثر إصابتها بفيروس كورونا. الذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، موضحة أنها سوف تبدأ جدول علاجها من مرض السرطان يوم الأحد.

وطلبت أم عبد الله في رسالتها إلى أصدقائها الذين يسعون للإطمئنان عليها، تفهم وضعها الصحي. قائلة ”لا يوجد أحد بجواري للقيام بالرد نيابة عني، فأنا في البيت معزولة عن أبنائي وأهل بيتي. فقط أتواصل مع أبنائي بالواتساب للاطمئنان عليهم وكثرة الرسائل ترهقني أكثر“.

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ودعت خميس محبيها وجمهورها إلى عدم التواصل معها في الفترة الحالية.

وأكدت أنها ستقوم بالرد على الجميع حين تستقر حالتها الصحية قائلة ”فقط امنحوني فرصة، وكل طلبي من الجميع الدعاء الصادق لي“.

يذكر أن آخر أعمال فخرية خميس هو مشاركتها في المسلسل التطبيع الإماراتي أم هارون من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد ، وعرض في شهر رمضان الماضي.

وأثار المسلسل وقتها ضجة كبيرة لما يمثل من تطبيع مباشر مع الإحتلال الإسرائيلي؟ وتعرضت حياة الفهد لحملة هجوم كبيرة. ونفت وقتها وفريق العمل أن يكون المسلسل مقدمة للتطبيع. وبعد عرضه ب ٣ أشهر أعلنت الإمارات تطبيعها الكامل بدون شروط مع الإحتلال.

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#الحمدلله من قبل ومن بعد اللهم لااعتراض ثقتي في الله كبيرة جزاكم الله خير احتاج الدعاء احبتي في الله تبدأ غدا برنامج علاج ضد السرطان تمر الفنانة العمانية القديرة فخرية خميس بوعكة صحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تزامن مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان، لتبدأ تطبيق جدول العلاج بدءا من الأحد تحت إشراف الدكتور عادل العجمي المتخصص بأمراض السرطان. وفي رسالة صوتية للفنانة فخرية خميس خصَّت بها الشاعر عبدالرزاق الربيعي، وحملته نقل رسالة لجمهورها والمتواصلين معها، وبنبرة تنم عن إرهاق شديد وتعب مضنٍ، قالت: «أصبحت يا أبا دجلة لا أستطيع الدخول على برنامج المحادثة الواتس أب، من كثرة الرسائل والاتصالات التي تردني، وأنا لا أستطيع الرد لما أشعر به من تعب وإرهاق شديدين، لا أستطيع الرد وأنا بهذه الحالة الصحية، أرجو من الجميع التفهم وتقدير وضعي الصحي الحالي، ولا يوجد أحد بجواري للقيام بالرد نيابة عني، فأنا في البيت معزولة عن أبنائي وأهل بيتي، فقط أتواصل مع أبنائي بالواتساب للاطمئنان عليهم وكثرة الرسائل ترهقني أكثر». وتابعت رسالتها تقول: «أعرف يقينا أن الناس قلوبها معي وتريد الاطمئنان على حالتي، أفهم حبهم وأقدر ذلك، ولكني أطلب منهم في الفترة الحالية عدم الإرسال، فقط امنحوني فرصة، وكل طلبي من الجميع الدعاء الصادق لي، وهذا خير ما يقدمونه لي، فلا ينتظر أحد مني الرد حاليا، لأنني، قسما، لا أستطيع، فليسامحني الجميع، وما أن أبدأ خطة العلاج بإذن الله وتستقر الحالة سأقوم بالرد على الجميع بإذن الله». #جريدة_عمان

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يذكر أن النجمة العمانية فخرية خميس. كانت قد قالت خلال حوار لها مع صحيفة “التكوين” العمانية الإلكترونية إنها شعرت بأنها لم تؤد دورها بالشكل المطلوب. لأن المخرج لم يكن يحب شخصيتها بالمسلسل، والذي كان يمثل “بيت المسلمين”. إنما كان يحب بيتاً آخر في المسلسل، وهو “بيت اليهود”، حسب وصفها.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أوضحت فخرية أنها تعاملت معاملة مجحفة من قبل المخرج المصري للمسلسل “محمد العدل”. الذي كانت تعامله كابنها، ولم يعاملها كنجمة -حسب وصفها-. مضيفة أنه ربما لا يعرفها كنجمة، وأساء لها خلال العمل ولم يكن يقدّرها ولم يسأل عنها وعن قيمتها الفنية -على حد قولها-.

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