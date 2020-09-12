ممثلة سورية حلم حياتها مشهد ساخن على السرير مع تيم حسن (فيديو)
الدبور – لكل شخص أحلامه المميزة، ولكن ممثلة سورية لها حلم يختلف عن بقية الأحلام. لا نجاح ولا مال ولا شهرة ولا منصب سياسي ولا بيت و اولاد ولا قصور. بل حلمها مشهد ساخن جدا به قبلات وأحضان في فلم أو مسلسل، مع الممثل السوري تيم حسن.
فقد أثارت تصريحات للممثلة السورية سوسن ميخائيل في لقاء إذاعي مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد قالت في المقابلة إنها تتمنى أن تؤدي مشهداً حميماً في سياق الدراما، إلى جانب الممثل السوري تيم حسن وكذلك الممثل المصري كريم عبد العزيز.
وذلك لكي تغيظ زوجة تيم الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. كما قالت ممثلة سورية في البرنامج «جكارة بوفاء الكيلاني».
وكانت ميخائيل أثارت في اللقاء نفسه الجدل بعد ما نقل عنها إنتقادها لمواطنتها الممثلة سلاف فواخرجي، لكنها عادت لتطالب المستمعين الاستماع إلى هذا اللقاء، قبل تناقل التصريحات المغلوطة حول هجومها على لفواخرجي.
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وفي فيديو لاحق أوضحت ميخائيل أنها قالت:
“بالنسبة للمشاهد الحميمية مع تيم حسن ما حكيت هيك، أنا قلت إذا في مشاهد متل مشاهد شارع شيكاغو، فيها قبلات أو شي، بتمنى هاد المشهد ساويه مع تيم حسن”.