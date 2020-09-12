ممثلة سورية حلم حياتها مشهد ساخن على السرير مع تيم حسن (فيديو)

الدبور – لكل شخص أحلامه المميزة، ولكن ممثلة سورية لها حلم يختلف عن بقية الأحلام. لا نجاح ولا مال ولا شهرة ولا منصب سياسي ولا بيت و اولاد ولا قصور. بل حلمها مشهد ساخن جدا به قبلات وأحضان في فلم أو مسلسل، مع الممثل السوري تيم حسن.

فقد أثارت تصريحات للممثلة السورية ​سوسن ميخائيل​ في لقاء إذاعي مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قالت في المقابلة إنها تتمنى أن تؤدي مشهداً حميماً في سياق الدراما، إلى جانب الممثل السوري ​تيم حسن​ وكذلك الممثل المصري كريم عبد العزيز.

وذلك لكي تغيظ زوجة تيم الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلاني. كما قالت ممثلة سورية في البرنامج «جكارة بوفاء الكيلاني».

وكانت ميخائيل أثارت في اللقاء نفسه الجدل بعد ما نقل عنها إنتقادها لمواطنتها الممثلة ​سلاف فواخرجي​، لكنها عادت لتطالب المستمعين الاستماع إلى هذا اللقاء، قبل تناقل التصريحات المغلوطة حول هجومها على لفواخرجي.

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وفي فيديو لاحق أوضحت ميخائيل أنها قالت:

“بالنسبة للمشاهد الحميمية مع تيم حسن ما حكيت هيك، أنا قلت إذا في مشاهد متل مشاهد شارع شيكاغو، فيها قبلات أو شي، بتمنى هاد المشهد ساويه مع تيم حسن”.

https://www.facebook.com/watch/?v=2775964342725476&extid=Lrwfw4KyVvy8z6dM