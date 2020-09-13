بعد الهبوط الأخلاقي للإمارات.. هبوط إقتصادي قاتل وإرتفاع قطري

الدبور- بعد الهبوط الأخلاقي لدولة الإمارات على كافة المستويات، حتى وصلت إلى القاع من بين كل دول العالم، شهدت أسواق الإمارات هبوط إقتصادي أيضا عكس ما حصل مع أسواق الخليج العربي وفي مقدمتهم قطر المحاصرة من جيرانها.

فقد ارتفعت معظم الأسواق الرئيسية في الخليج، يوم الأحد، وتفوقت بورصة قطر على نظيراتها بالمنطقة في اتجاه صعودي قادته مكاسب واسعة لأسهم القطاع المالي.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1.2%، وصعد بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 2.1% والشركة المتحدة للتنمية 10%.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.8%، حيث تقدم سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.5% في حين صعد سهم مصرف الراجحي 0.9%.

وزاد سهم السعودية للكهرباء 0.5% بعدما باعت الشركة، التي تحتكر نقل الكهرباء في المملكة، صكوكا خضراء على شريحتين بقيمة 1.3 مليار دولار، في أول طرح أخضر من المنطقة هذا العام.

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وتأتي الصفقة وسط طفرة في إصدارات الدين، مع سعي المقترضين في الخليج، لاسيما الحكومات، لسد الفجوات المالية الناتجة عن جائحة “كورونا” وانخفاض سعر النفط.

ومع ان العبوط الأخلاقي أشد و أعظم من أي هبوط إغقتصادي قد يعوض، إلا أن الهبوط الإقتصادي إن إستمر بشكل كبير قد ينهي الهبوط الأخلاقي لعيال زايد ويحكمها الرجال.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.2%، حيث انخفض سهم اتصالات 0.2%، في حين تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.4%.

ويوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن 1007 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ بدء الجائحة.