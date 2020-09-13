فتاة سعودية شبه عارية تشتم النبي وتعلن كفرها بالإسلام.. المهم أن لا تكفر بمنشار سموه

الدبور – فتاة سعودية في السعودية الجديدة. وبكل وقاحة أعلنت كفرها بالإسلام وبدين محمد على وسائل التواصل الإجتماعي، ومارست حريتها التي جاءت بعد غزوة بن سلمان.

في السعودية السلمانية إفعل ما تشاء. فنحن في زمن الحرية، ولكن لا تكفر بمنشار سموه. ولا تنتقد من قريب أو بعيد أي أمر يراه بن سلمان مناسبا للمرحلة الجديدة.

حتى الدعاء بالتوفيق بين السعودية ومن تعاديه العظمى يعتبر جريمة قد تسجن فيها سنوات طويلة بدون محاكمة. كما حصل مع الداعية السعودي سلمان العودة.

أو ربما تتعرض للمنشار إن كنت تقيم خارج حدود مملكة المناشير. فأقرب قنصلية لك تتولى نشرك وإخفاء جثتك كما حصل مع الصحفي المغدور جمال خاشقجي.

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فقد نشرت فتاة سعودية وهي “أمل بنت نورة الأسمري” مقطع فيديو عبرت فيه عن معارضتها لغلق المحلات التجارية أثناء الصلاة، وأضافت أنها توقعت إلغاء هذا القرار مع حلول 2020 لما فيه من معاناة مستمرة وتعطيل للمصالح لأكثر من أربع ساعات يوميا.

ولاقت التغريدة موجة من التعليقات المنددة حيث علق أحد المتابعين قائلا: “القرآن والسنة منعوا البيع وقت الصلاة وإنتي معترضة”.

وردت “أمل الأسمري” على المغرد بأنها لا تؤمن بالإسلام “الذي يحرض على القتل والتعدد وضرب النساء”، ولا الرسول، وكتبت كلاما مسيئا بحق النبي.

حملة على فتاة سعودية

و دشن سعوديون وسما للمطالبة بمحاسبة شابة تدعى “أمل الأسمري” نشرت تغريدة مسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والإسلام.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا في المملكة لفترة، وحمل اسم (#أمل_الأسمري_تسب_الرسول).

#امل_الاسمري_تسب_الرسول

النساء احرار حتى يستعبدون انفسهن ويحدد قيمة اجسادهم بالأموال ,فكيف بأمرأه اشتهرت بأنها "حره" تقود نفسها لسوق النخاسه pic.twitter.com/hgxM0jBd9G — وسيم (@iBraSo97) September 13, 2020

وامل هي من أشد المعجبين بولي عهد السعودية بن سلمان. حتى تأمن منشار سموه، وعادة ما تنشر تغريدات تمجد بجماله ووسامته القاتلة لأي بنت.

MBS صاير رشيق 😍

قمر الاقمار الله يخليه ويطول بعمره ❤❤

يارب اقابله قبل ما اموت 🙏 pic.twitter.com/pyxVI1DJr4 — د. أمل بنت نورة 👩‍⚕️ (@AlasmariAmal) June 18, 2020