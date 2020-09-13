فضيحة من العيار الثقيل: السعودية سمحت بعرض الأفلام الجنسية في نتفلكس مقابل حذف برنامج عن بن سلمان

الدبور – فضيحة من العيار الثقيل كشف عنها مدير نتفلكس العالمية. ريد هاستيغنر، حيث كشف أن السعودية العظمى سمحت للشركة بعرض الأفلام الجنسية، وأفلام الشذوذ وتعليم الجنس للأطفال. مقابل حذف فلم يتحدث عن جريمة ولي العهد بن سلمان، في قتل الصحافي المغدور جمال خاشقجي. فمنشار سموه مقدس.

وقال هاستينغز في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إن المجموعة العملاقة اتخذت قراراً بإزالة حلقة من البرنامج الحواري الشعبي” باترويت آكت”، الذي انتقد بن سلمان استجابة لطلب من الحكومة السعودية التي زعمت أن البرنامج ينتهك قوانين البلاد.

وأضاف أن القرار الذي تم اتخاذه قبل سنتين كان صعباً للغاية، مشيراً إلى أن الأمر انتهى بالقدرة على عرض الحلقة في السعودية عبر يوتيوب، وليس على تطبيقات نتفلكس.

وأكد هاستينغز أن السعودية وافقت مقابل ذلك على عرض برامج معروفة بالمشاهد الإباحية، بما في ذلك مسلسل “كوير آي” الذين يتناول مشاكل عامة للمثليين جنسياً والمسلسل الكوميدي ” تعليم الجنس” الذي يحتوي على مشاهد إباحية ومسلسل ” اورانج إز ذا نيو بلاك” وهو مسلسل معروف يضم العشرات من اللقطات الإباحية داخل سجن للنساء.

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مدير نتفليكس "ريد هاستينغز" في مقابلة مع قناة CNN، يعترف بأن السعودية سمحت بعرض أفلام الشذوذ والخلاعة وتعليم الجنس، مقابل حذف حلقة انتُقد فيها محمد بن سلمان بسبب أزمة الصحفي المغدور جمال خاشقجي!

وصلنا إلى الزمان الذي يُسمح فيه بنشر الفاحشة من أجل مصلحة الحاكم الشخصية! pic.twitter.com/G9TTWRyHMW — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) September 13, 2020

فضيحة من العيار الثقيل

وعلق الصحفي نظام المهداوي على ما عتبر فضيحة من العيار الثقيل/ بتغريدة على صفحته جاء فيها: “مقابل أن لا يعرض نتفلكس برنامجاً ينتقد #محمد_بن_سلمان بدعوى مخالفته للقانون سمح لهم الأخير بعرض أفلام المثليين والمثليات والمشاهد الإباحيية وتعليم الجنس في #السعودية التي صارت عظمى بعهده. قايض قيم ودين شعبه مقابل أن لا تمس قداسته رغم أنه أصبح مضرب مثل بالإجرام.”

مقابل أن لا يعرض نتفلكس برنامجاً ينتقد #محمد_بن_سلمان بدعوى مخالفته للقانون سمح لهم الأخير بعرض أفلام المثليين والمثليات والمشاهد الإباحيية وتعليم الجنس في #السعودية التي صارت عظمى بعهده. قايض قيم ودين شعبه مقابل أن لا تمس قداسته رغم أنه أصبح مضرب مثل بالإجرام. pic.twitter.com/0FfmxgcxZO — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 14, 2020

وكانت محطة سي أن أن الإخبارية الأمريكية قد تحدثت عن موضوع حذف الحلقة التي إنتقد فيها بن سلمان اوائل هذا العام.