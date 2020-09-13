من طهر بن زايد وهو طفل وكيف؟ فنانة لبنانية تكشف عن ختان شيطان العرب (فيديو)

الدبور – هل تتخيل أن بن زايد ولي عهد أبوظبي كبقية البشر تم ختانه وهو طفل؟ هذا ما كشفت عنه فنانة لبنانية حضرت حفل طهوره. ولكنه لم يكن طفلا عاديا، بل تأخرت عملية الطهور لولي عهد أبوظبي، وربما هذا ما حوله إلى شيطان متخصص للعرب.

حيث كشفت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق عن علاقتها مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وتغزلت قائلة: “أبو ظبي ودبي وباقي الإمارات جنة. وذلك يعود لمؤسسها وحُكامها، ومقارنة بين بلادنا العربية كلها، هناك فرق من السماء إلى الأرض”.

وكشفت سميرة أنها كانت مع العائلة الحاكمة في كل مناسباتهم. وقالت: “لا أوفيهم حقهم، محمد بن زايد تربى أمامي، حضرت طهوره حين كان طفلاً. ثم حضرت فرحه، ثم كنت متواجدة معه يوم إطلاق المسبار، وحتى يوم السلام أنا معهم”.

وأثار حديثها تساؤلات المتابعين حول سبب وجود سميرة توفيق في كل المناسبات في عهد زايد. وسخروا من كلامها واصفين ابن زايد بأنه “تربية فنانات”.

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طلع تربية مطربات ونعاشات وحلابين بقر — ابن قطر (@ebnqataralmulla) September 9, 2020

وعلق ناشط بقوله: “كرهتونا فيها اولها تغني صبو القهوه وصبو الشاي واخرتها طهور محمد بن ناقص اخييييييي عليها”