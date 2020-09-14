القبض على شاب إماراتي بتهمة فعل فاضح ، وهل هناك فعل فاضح أكثر من التطبيع؟

الدبور – ألقت الشرطة في الإمارات على شاب إماراتي بتهمة فعل فاضح في مكان عام، بعد إنتشار فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعي، وايضا تم القبض على مصور المقطع للفعل الفاضح.

وظهر الشاب في مقطع فيديو “فاضح ومسيء” وهو يرقص في أحد المقاهي بطريقة غير لائقة قبل إلقاء القبض عليه، كما تم ضبط الشخص الذي أقدم على تصوير المقطع ونشره .

وقالت صحيفة “البيان” الإماراتية إنه تم تمت مخالفة المقهى وإغلاقه بعد الفيديو الفاضح.

ويندرج الفيديو تحت بند “المسّ بالآداب العامة”، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم.

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وعلق النشطاء على خبر إلقاء القبض على شاب إماراتي بتهمة الفعل الفاضح، وقال أحدهم وهل هناك فعل فاضح أكثر مما قام به ولي عهد أبوظبي بن زايد، بالتطبيع العلني في مكان عام.

وإن كانت تهمة في القانون فيجب محاكمة بن زايد قبل محاكمته، فما فعله هو الرقص وإن كان بطريقة غير أخلاقية، ولكنه لم يضر أحد ولم يتعد على أحد. كما فعل شيطان العرب بن زايد.