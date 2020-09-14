حياة الفهد مستمرة في التطبيع وتشارك في الجزء الثاني من مسلسل أم هارون

الدبور – حياة الفهد الممثلة الكويتية مستمرة ومصممة على التطبيع مع الإحتلال. وأعلنت عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل التطبيع أم هارون. الذي أثار ضجة واسعة وقت عرضه في شهر رمضان الماضي. وكان من إنتحاج إماراتي تمهيدا لتطبيعها الذ أتى بعد ٣ أشهر من عرض المسلسل فقط.

ونشرت حياة الفهد ، عبر إنستجرام صورة سيناريو الجزء الثاني من سلسلة “أم هارون” ويحمل اسم “عرش الطاووس”. والذي بدأت قراءته مؤخرا.

وكتبت عبر حسابها معلقة: “توكلنا على الله العلي القدير (عرش الطاووس) سنذهب إلى عالم مختلف مشوق ومعالم جميلة. بلمسات إخراجية جميلة من المخرجة هيا عبدالسلام، وتأليف علي شمس، ومحمد شمس”.

وأضافت أن “نجوما من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين الأحباء على قلبي. وأيضًا نجوم من العراق الحبيبة، سنعلن عن أبطال العمل خلال الأيام القادمة، ونسأل الله التوفيق للجميع رمضان 2”.

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وأثار “أم هارون”، الجدل حتى قبل بدء عرضه، باعتباره تمهيدا للتطبيع عبر الترويج؛ لأن اليهود كانوا يقيمون على أرض الخليج في النصف الأول من القرن العشرين، وأنهم جزء من المجتمع الخليجي.

ويذكر أن الكويت رفضت الترخيص للمسلسل ولم يعرض بأي من قنواتها الرسمية، وتم تصويره في دبي، وأنتجته وصرفت عليه الإمارات وعرض في القناة الإماراتية MBC بعد إستيلاء بن سلمان عليها وتقديمها للإمارات كعربون محبة.

ويبدو ان المسلسل الجديد سيأتي ليثتب ويدعم تطبيع الإمارات مع الإحتلال.