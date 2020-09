حياة الفهد مستمرة في التطبيع وتشارك في الجزء الثاني من مسلسل أم هارون

View this post on Instagram

توكلنا على الله العلي القدير (( عرش الطاووس )) سنذهب الى عالم مختلف مشوق ومعالم جميلة بلمسات اخراجية جميلة من المخرجة #هيا_عبدالسلام ونجوم من #الكويت و #الامارات و #السعودية و #البحرين الأحباء على قلبي وايظآ نجوم من #العراق الحبيبة سنعلن عن ابطال العمل خلال الأيام القادمة ونسأل الله التوفيق للجميع #رمضان_٢٠٢١ #سلسلة_اجزاء_ام_هارون #عرش_الطاووس #اخراج #هيا_عبدالسلام #تاليف #علي_شمس و #محمد_شمس اشراف عام #يوسف_الغيث @haya_abdul_salam @m7mdshams @alishamss