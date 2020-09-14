زوج ديانا كرزون معاذ العمري يقضي ليلة الدخلة وحده في هذا المكان (فيديو)

الدبور – زوج ديانا كرزون العريس الجديد، لم يقض ليلة الدخلة مع عروسه، في شهر العسل في مكان رومانسي أو حتى فندق ولا في عش الزوجية الذي عمل على تحضيره، وانتظره الطرفان لفترة طويلة.

عريس ديانا كرزون معاذ العمري. وبعد حفل الزفاف الذي تم تبادل صوره و الفيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قضى ليلة الدخلة وحيدا لدى الأمن الأردني.

حيث أكدت مواقع محلية أردنية ليل الاثنين استدعاء الأمن الأردني، زوج الفنانة ديانا كرزون، الإعلامي معاذ العمري، فور انتهاء حفل الزفاف.

وأقام العمري وكرزون، حفل زفاف صغيرا، في إحدى المزارع بمدينة السلط،بعدد محدود من العائلة والأصدقاء.

و أكدت مصادر مطلعة التزامهما بقانون الدفاع بما يختص بعدد الحضور بألا يتعدى 20 شخصا. إلا أن القانون ذاته بات يمنع إقامة الأفراح أو العزاء، جراء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرزون. والتي نشرتها شقيقتها زين كرزون وأصدقاؤهم الذين حضروا الحفل.

ووثقت مقاطع الفيديو خروج الفنانة الأردنية من منزلها في العاصمة عمان برفقة زوجها معاذ العمري مع الأهل والأصدقاء، في طريقهم لمكان الحفل.

ولكن إنتهت ليلة العمر بما لا يشتهي العريس و لا العروس، ولم ينتزر الأمن في الأردن حتى إنتهاء ليلة الدخلة وقام بإستدعاء العريس بعد حفل الزفاف مباشرة.

حفل زفاف #ديانا_كرزون ينتهي بالعريس #معاذ_العمري في قسم الشرطة للتحقيق حول مخالفة الاجراءات الاحترازية بعد ارتفاع عدد الاصابات ب #كورونا في #الأردن خلال الايام الماضية .. pic.twitter.com/xqsMn1Xz3i — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 14, 2020

وكانت ديانا كرزون، قد أعلنت في وقت سابق عن زواجها الاثنين، من خطيبها الإعلامي معاذ العمري، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في ”إنستغرام“ عبر نشر صورة جمعتهما معا.

وقالت كرزون في تعليقها على الصورة. ”بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة. لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين“.