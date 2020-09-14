شاهد تسريب فيديو هيفاء وهبي شبه عارية بأوضاع مخلة يثير جدلاً واسعاً

الدبور – في تسريب لفيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وهي شبه عارية، ظهرت بالمايوه قطعتين، أثار ضجة واسعة بين متابعيها، وفضيحة جديدة لها خصوصا بعد مشاكلها مع مدير أعمالها السابق، الذ قال إنه تزوجها عرفي منذ فترة طويلة.

وحسب الصور المسربة ، فقد ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالمايوه وحمالة الصدر فقط، وذلك بعد ظهورها بفيديو جمعها بمعتصم النهار وهما يتهيأن لتبادل القبلات فيما بينهما، وذلك خلال تصوير أحد المقاطع في مسلسل “أسود الفتح”، والذي عمل على تأليفه الفنان أمين جمال، والمخرج كريم العدل.

وارفقت هيفاء الفيديو برسالة تحمل كلمات معاني الحب والغزل بالفنان السوري قائلة: “قمرين دول ولا عينيك، ممثل هادئ ومحترم ويليق فيك النجاح، وسيم جداً”.

وشن عدد حسابات لمتابعين على موقع انستغرام حملة جدل قوية جداً ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي . في تعليقاتها على احدى الصور التي تظهر من خلالها بملابس فاضحة، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلونها سريعاً.

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ويعتذر الدبور عن نشر الصور الفاضحة التي تم تداولها بشكل كبير بين النشطاء لانها عدت كل الخطوط التي لم يرسمها الدبور من قبل. وتعتبر جدا خارج حدود الأدب.

وفي وقت سابق، أصدر قاضي غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، قراراً بتجديد حبس الملحن المصري محمد وزيري لمدة شهر. بسبب اتهامه بخيانة الأمانة وسرقة أموال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقال المحامي المصري ياسر قنطوش، الوكيل القانوني للفنانة هيفاء وهبي في بيان له. إن غرفة المشورة وبعد الاطلاع على جميع الأوراق أمرت بتجديد حبس محمد وزيري شهرا. على ذمة التحقيقات، فضلا عن منعه من السفر.