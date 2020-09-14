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شاهد شمس الكويتية “تكهرب” متابعيها بأغنية عارية تثير ضجة واسعة

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – كهربت شمس الكويتية متابعيها ومحبيها، بأغنية روجت لها وهي عارية، كعادتها في إثارة الجدل دوما مع كل تصريح وكل ظهور لها في أي مناسبة، وهذه المرة طرح أغنية جديدة بعنوان كهربا.

أغنية كهربا روجت لها وهي عارية وكهربت متابعيها الذين علقوا على ظهورها الجديد كالعادة بين محب ومنتقد وشاتم ومتشمت.

ونشرت شمس صورتها التي لسعهاالدبور كعادته، وهي ترتدي “هوت شورت”، وتجلس بطريقة فاضحة خادشة للحياء كشفت أجزاءً حساسة من جسدها.

وكانت ردة فعل الجمهور حول جرأة شمس غاضبة، فكتب مُتابع: “شكله الفترة الأخيرة رجال الأعمال مقصرين “، وعلق آخر: “بقي شوية على العضو كان بينتيه وخلصنا”.

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وطالب آخر ساخراً بإعطائها ملابس لتستر نفسها، وعلق آخر: “هاذا يسمونه عرض ورك مش كهربا وبعدين في قطعة من الشحم الظهر طالعة يمكن هاذا هو الكهربا “.

وطرحت شمس برومو أغنية “كهربا” والتي تعد أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية، والذي يحمل اسم “شيزوفرينيا”.

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