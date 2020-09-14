كلاكيت عاشر مرة: الأردن يغلق المدارس والمساجد والمقاهي لمدة 14 يومًا

الدبور – كلاكيت عاشر مرة.. الأردن يعود للإغلاق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد، هذا قبل تفشي الموجة الثانية التي حذرت منها الصحة العالمية والتي ستكون بمنتصف شهر أكتوبر.

وتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، شارك فيه وزراء الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، والصحة الدكتور سعد جابر، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

وأعلن العضايلة تعليق دوام الطلبة في غالبية المدارس اعتبارا من الخميس المقبل، ولمدة اسبوعين، والانتقال للتدريس عن بعد، إضافة إلى إغلاق جميع الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة، فضلًا عن إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها لمدة أسبوعين.

بدوره، أعلن الوزير النعيمي تعليق دوام الطلبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، باستثناء طلبة التوجيهي والصفوف الأول والثاني والثالث ابتدائي.

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من جهته، قال الخلايلة إنه تقرر إغلاق المساجد اعتبارا من يوم الخميس المُقبل ولمدة أسبوعين، في حين أعلن الدكتور جابر عن تسجيل حالتي وفاة و214 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 10 خارجية.