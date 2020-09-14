عش الدبابير

لولوة الخاطر تعلن عن موعد تطبيع دولة قطر مع دولة الإحتلال في هذا الوقت!

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – أعلنت السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية. عن موعد إعلان دولة قطر تطبيع علاقاتها مع الإحتلال، وهو نفس موعد إعلان سلطنة عمان و الكويت .

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية عن أن تطبيع قطر مع الكيان المحتل، سيأتي فقط بعد التوصل لسلام عادل وشامل للفلسطينيين. وبعد إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وقالت لولوة الخاطر المتحدثة بإسم وزارة الخارجية القطرية. في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية : أن قطر لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل حتى حل القضية الفلسطينية.

و أضافت الخاطر: لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الصراع وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل. جوهر هذا الصراع يدور حول الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون باعتبارهم أناسًا بلا دولة يعيشون تحت الاحتلال.

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وفي شأن الأزمة الخليجية، قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر : في الشهرين الماضيين كانت هناك رسائل ورسل يتنقلون ذهابًا وإيابًا. من المبكر جدًا الحديث عن اختراق حقيقي لكن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكشف شيئًا جديدًا.

و أضافت ان مفاوضات حل الازمة الخليجية تجاوزت الطلبات الـ 13 التي قدمتها الدول المقاطعة كأساس لأي حل “النقطة التي نحن بصددها هي الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ومناقشات غير مشروطة ولا تحتاج بالضرورة إلى إشراك جميع الأطراف في وقت واحد”.

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