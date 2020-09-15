شيطان العرب تدخل شخصيا: العدل الأمريكية تطالب AJ+ بالتسجيل كوكيل أجنبي

الدبور- شيطان العرب ولي عهد أبوظبي تدخل شخصيا في الموضوع للضغط على الإدراة الأمريكية في موضوع الضغط على إحدى منصات الجزيرة في الولايات المتحدة. وهي AJ+ و التي تفوقت على الكثير من مثيلاتها.

ووفق تقارير أمريكية فإن تلك خطوة التسجيل كوكيل أجنبي. من شأنها أن تعيق عمل المنصة التابعة للقناة القطرية فى الولايات المتحدة. كما حدث في وقت سابق مع قناة روسيا اليوم (RT) التليفزيونية المدعومة من الكرملين.

وفى رسالة بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول، كتب رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل “جاي برات”. على الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر.

والآن أمام المنصة 30 يوما للاستجابة لقرار وزارة العدل، وتصحيح أوضاعها وفقا للمستجدات الأخيرة.

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وجاءت تلك الخطوة من قبل وزارة العدل الأمريكية بحق المنصة القطرية. بعد سنوات طويلة من الضغوط التي مارستها جماعات ممولة من الإمارات التي صرفت نحو مليوني دولار سنويا على مجموعات الضغط. (10% من مصروفاتها السنوية على شركات العلاقات العامة في واشنطن) من أجل حشد الدعم في الكونجرس لتسجيل قناة الجزيرة وفق قانون الوكلاء الأجانب.

وقالت مصادر إعلامية أمريكية. ان شيطان العرب نفسه تدخل في هذا الموضوع، وطلب من الرئيس الأمريكي ترامب ممارسة المزيد من الضغط لإجراء هذه الخطوة. لما وصلت إليه المنصة من تأثير قوي داخل الولايات المتحدة.

من جانبه، قال متحدث باسم قناة الجزيرة القطرية إن “وزارة العدل الأمريكية ساعدت الإمارات على تشويه الجزيرة كمنفذ إخباري”، مضيفا “تلقينا طلب تسجيل AJ+ كوكلاء أجانب قبل يوم من توقيع الإمارات اتفاق التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض”.

وتابع المتحدث “نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة العدل الأمريكية. والذي يتعارض مع سجل الحقائق الواسع الذي قدمناه والذي يوضح أن تسجيل الوكلاء الأجانب لا ينطبق على AJ+”. مؤكدا أن إدارة القناة تراجع القرار وننظر في الخيارات المتاحة.