عضو الكونجرس الامريكي إلهان عمر تجلد شيطان العرب وتثير غضب الإمارات (فيديو)

الدبور – إلهان عمر عضو الكونجرس الامريكي التي لطالما تسببت بصداع مزمن للإمارات و السعودية. حتى قبل أن تتسلم منصبها بعد فوزها في الإنتخابات. بإعتبار إنها مسلمة ومن أصل عربي، وتعلم من هو ولي عهد أبوظبي.

قامت بجلد شيطان العرب بضربة قوية داخل أمريكا. وفي أروقة الكونجرس الأمريكي. حيث نشرت البرلمانية في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) تغريدة على تويتر.

تساءلت فيها عن السبب الذي يدعو الإدارة الأمريكية لبيع أسلحة إلى الإمارات والسعودية على الرغم من تورطهما في جرائم حرب في اليمن.

وقالت عمر، وهي أول محجبة ولاجئة في الكونجرس، إن الإمارات قتلت الآلاف من المدنيين في اليمن.

وأكدت عمر وهي نائبة تقدمية وعضوة في مجموعة” السكواد”، أنها سألت وزارة الخارجية الأمريكية ، الأربعاء، عن الأمر.

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وجاءت هذه التعليقات وسط تقارير صاخبة ومثيرة للجدل عن صفقة لبيع مقاتلات اف- 35 المتطورة إلى الإمارات.

إلهان عمر أثارت غضب الإمارات و الذباب الإماراتي الذي بدأ بحملة جديدة عليها على منصات مواقع التواصل، بالتزامن مع الحملة التي لم تتوقف لشيطنتها في أمريكا، من خلال اللوبي الإماراتي وملايينه.

ورغم كل الحملات و الأموال التي أنفقت لإستبعادها من الكونجرس، إلا إنها نجحت في المرة الاولى، ونجخت في المرة الثانية في الإحتفاظ بمقعدها في الإنتخابات التمهيدية في ولايتها.

Saudi Arabia and the UAE have repeatedly and intentionally killed civilians in Yemen.



This is a war crime.



And yet we continue to sell them weapons.



Today, I asked the State Department why. pic.twitter.com/kek6NqNdlF — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) September 17, 2020