القبض على “اليوتيوبر” أحمد حسن وزوجته بسبب فيديو فاضح أثار ضجة (فيديو)

الدبور – قبضت قوات الأمن المصرية على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بسبب فيديو فاضح أثار ضجة واسعة. حيث تسائل النشطاء إلى أي مدى ممكن أن يصل البعض في إستعراض زوجته وعائلته من اجل جني الاموال.

و أمرت النيابة العامة المصرية بحبس أحمد حسن وزينب. على ذمة التحقيقات التي من المقرر أن تُستأنف الخميس وورود تحريات جديدة بشأنهما. حيث وُجهت لهما اتهامات بـ“استغلال طفلتهما الصغيرة في تصوير مقاطع فيديو للتربح. والاتجار بالبشر، واستخدام الطفلة في أعمال السوشيال ميديا، وتعريض حياتها للخطر“.

لكن الزوجان أنكرا التهم المنسوبة إليهما، حيث قال أحمد حسن خلال التحقيقات، إنهما ”يحبان ابنتهما ويخافان عليها“، مؤكدا أن ”الغرض من تصوير الفيديو محل الواقعة هو المزاح“.

وأضاف أنه وزوجته ”لم يقصدا من ذلك التربح نهائيًا كونهما يحققان الأرباح التي يرغبان فيها من موقع يوتيوب قبل ولادة طفلتهما“.

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وتحفظت النيابة العامة على جميع مقاطع المقالب الخاصة باليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب مع طفلتهما، لفحصها من خلال خبراء وإعداد تقرير بها، في واقعة اتهامهما بنشر مقاطع فيديو مسيئة لطفلتهما واستغلالها.

حملة انتقادات وغضب ضد اليوتيوبرز احمد حسن و زوجته زينب بسبب تكرار المقالب في طفلتهم ايلين وتخويفها من اجل كسب المشاهدات .. ! pic.twitter.com/vA25Xs5VzX — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 13, 2020

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها سجن احمد حسن وزوجته بتهمة إستغلال طفلتهما، فقد تم حبسه على ذمة التحقيقات العام الماضي عندما كانت الطفلة رضيهة عمرها أسبوع فقط وتم إستغلالها واللعب فيها أيضا من اجل جنى الاموال دون مراعاة لسنها ولخصوصيتها التي لا تملك بها شيئا، هذا غير الترويع والمعاملة غير اللائقة لطفلها بسنها.

كما أثاروا ضجة قبل عام تقريبا. بفيديو ساخن في حمام السباحة هو وزوجته وصديق لهما في نفس الحمام، وأثار وقتها ضجة واسعة جدا. وطالب العديد بمحاسبتهم ومعاقبتهم، ولكن الأموال التي يجنيها اليوتيوبر من عرض زوجته تجعله يستمر بالمزيد.