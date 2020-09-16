سارق هاتف دانا جبر ينفذ تهديده وينشر فيديو جنسي لها والممثلة تنهار وهذا ما فعلته؟

الدبور – سارق هاتف دانا جبر الممثلة السورية التي إنتشرت أخبارها خلال الأسابيع الماضية بعد نشر صور فاضحة لها، نشرها السارق. و قيل أنها من هاتفها الذي تمكن من سرقة محتوياته، ونشر العديد من صورها الخاصة الفاضحة باوضاع مخلة.

ة الذي كان قد هدد بنشر فيديو جنسي فاضح لها من هاتفها، يبدو إنه قد نفذ تهديده وقام بنشر الفيديوهات الفاضحة لها على الإنترنت، مما ادرى إلى ان تخرج دانا جبر عن صمتها.

فقد لجأت الممثلة السورية أخيرا إلى الجهات القضائية المختصة ضد من اخترق هاتفها وقام بتسريب الصور. ومؤخرا الفيديو الفاضح الذي أصابها بالإنهيار.

وذكرت صُحف فنية أن الشكوى التي تقدمت بها دانا جبر تم تحويلها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا، وأصبحت لدى الجهاز الأمني خيوطاً حول المتورطين في القضية.

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وأشارت المعلومات إلى أن الصور التي تم تسريبها لدانا جبر كانت عادية جداً، لكن البعض قام بفبركتها وتركيبها على أفلام خادشة للحياء، مع إخفاء هوية الممثلات الإباحيات الحقيقية.

ونقل موقع “في الفن” عن مصدر مُطلع بالأمر. أن صفحات ومواقع على شبكة الانترنت فرضت رسوماً وشروطاً للحصول على الصور، بعد إيهام المتابعين أن ثمة فضائح فيها. وأن ما يحدث مؤامرة دبرها بعض الأشخاص للنيل من ممثلات سوريا. وليس من دانا جبر وحدها، وأن الممثلة السورية هيا مرعشلي من بين الأهداف.

وكشفت دانا أن الكثير من الرسائل التي وصلتها، طالبتها بالانتحار واعتزال التمثيل، مضيفة: “أريد الرد عليهم بأنني أخاف الله أكثر منهم”.

وأكدت دانا أنها لن أصمت وستأخذ حقها ممن قام بتسريب صورها بالقانون، منوهة إلى أن أغلبهم تركيب و”فوتوشوب”.