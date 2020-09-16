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شاهد أردنية تخلع زوجها بسبب مسلسل كرتوني معروف! فيديو

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – أردنية طلبت خلع زوجها بسبب مسلسل كارتون مشهور يعشقه زوجها، ولم تجد وسيلة لحل الخلالف بينهما إلا الطلاق و الإنفصال و المشاكل و النكد.

واضطرت سيدة أردنية إلى طلب الطلاق بعد أن عجزت عن إقناع زوجها في العدول عن تسمية الطفلين التوأم باسمي “عبسي ونامق”، من أبطال المسلسل الكرتوني الياباني في نسخته العربية “عدنان ولينا” .

الزوجة بلغ استياؤها مداه من إصرار زوجها، واشتد الخلاف بينهما، الأمر الذي وجد صدى في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت التعليقات ما بين تضامن واستهزاء.

وتركزت عبارات التضامن والمؤازرة إلى جانب موقف الأم، ونقيضها كان من نصيب الأب، ولا سيما أن الأم، وفق المعلقين، هي من تحملت آلام الحمل والولادة، ولها أولوية في حق تسمية التوأم.

يذكر أن مسلسل الأطفال “عدنان ولينا”، هو مسلسل كرتوني ياباني، وترجمة اسمه الحقيقي هي “فتى المستقبل كونان”، وعرض على شاشات التلفزيون في ثمانينيات القرن الماضي، وأعادت قنوات تلفزيونية عربية عرض حلقاته الـ 26 عدة مرات.

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