شاهد أصالة مع مصمم أزياء لبناني داخل سيارة في أوضاع مخلة لأكثر من ساعة! فيديو

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو ساخن للفنانة السورية أصالة داخل سيارة مغلقة في منتصف الليل، ولأكثر من ساعة.

الفيديو أثار ضجة واسعه وتعليقات كثيرة غاضبة على هذه الوضعية المخلة للأدب و الذوق وفي السيارة، وتسائل ناشط هذا زوجها أم ماذا؟

وظهرت أصالة بالفيديو الذي أثار الغضب، وهي تضع رأسها على رأس نيكولا. وتقول: “اليوم أنا عم صور ومكياجي كتير لأنه المشهد بيستدعي يكون مكياجي تقيل، هلأ القصة مو هون، مالكم علاقة بمكياجي، اليوم عيد ميلاد نوني”.

وتابعت أصالة: “بالنسبة إلي هو أكبر فنان في هالعالم كله، فنان حساس بكل الأشياء وبكل التفاصيل. وأنا بنسب جزء كبير من نجاحي لنيكولا جبران لأنه كان لمظهري ولأشياء كتير تتابعت بعده إلو الفضل الأكبر فيه”.

واستطردت: “واليوم عيد ميلاده، وترك عيد ميلاده وجاي يقعد معنا بالسيارة. وصارلنا قاعدين أكتر من ساعة ومافي شي نعمله. وهو تارك كل شي وأكيد في ناس كتير بدها تحتفل فيه بس هادا هو الحب”.

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ثم طبعت أصالة قبلة على خد نيكولا. ما أثار غضب الجمهور الذي استنكر تصرفها خاصة أنهم لم يعهدوا جرأتها، فتسائلوا ساخرين: “هل هو زوجها؟”.

وكتب آخر: “شفت الفيديو من غير صوت للحظة كاني شفت لايدي بوي في شارع العرب #ماليزيا. وبعدين قرات ” اصاله ” وفتحت الصوت علشان اسمع صوتها. فاذا الي اتفاجى باني قد سمعت لايدي بوي في شارع العرب بنفس الصوت. امعقولة يا صولا انت تكوني والعياذ بالله قد ذهبتي لتايلند وعملتي ما لم يعمله العريان؟”.

شفت الفيديو من غير صوت للحظة كاني شفت لايدي بوي في شارع العرب #ماليزيا

وبعدين قرات " اصاله " 😮 وفتحت الصوت علشان اسمع صوتها، فاذا الي اتفاجى باني قد سمعت لايدي بوي في شارع العرب بنفس الصوت. امعقولة يا صولا انت تكوني والعياذ بالله قد ذهبتي لتايلند وعملتي ما لم يعمله العريان؟ 😮 https://t.co/ws60woOGyL — Dam kurva (@DrNahari) September 14, 2020