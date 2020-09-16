شاهد: إعلامية سعودية مقيمة في دبي تثير ضجة بما فعلته من إساءة لـ القرآن الكريم

الدبور – إعلامية سعودية أثارت ضجة واسعة خلال الساعات الماضية على منصات وسائل التواصل الإجتماعي، بما قامت به من إساءة للقرآن الكريم في فيديو تم تداوله بشكل واسع، وعلق عليه البعض لم يبق إلا أن تتعرى وهي تسيء لكلام الله.

ووثقت الشابة السعودية “إلين سليمان”، (25 عاما) وهي إعلامية سعودية وتقيم في دبي، ظهورها في مقطع فيديو، نشرته عبر “سناب شات” وهي تضع المكياج أثناء استماعها سورة البقرة.

وتعرضت “سليمان” لهجوم من متابعين اعتبروا أنها تسئ إلى القرآن، بينما حاول البعض اعتباره أمرا عاديا.

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وأثار الفيديو الكثير من التعليقات الغاضبة و التي طالب بمحاسبتها على ما قامت به من إستهزاء بالدين والقرآن الكريم.

ولكن وجودها في دبي مدينة الفساد و الدعارة يحول دون إستجابة السلطات السعودية للطلبات التي تطالب بمعاقبتها.

وعلقت ناشطة بقولها: “طبعاً الين سليمان حاولت تسوي تغيير وقالت بتحط ميكب بس مارح تشغل اغاني لا بتحط قران وشغلت قران وتحط ميكب احس غلط لانو القران اذا اشتغل لازم الموجودين ينصتوا له ولا؟”

طبعاً الين سليمان حاولت تسوي تغيير وقالت بتحط ميكب بس مارح تشغل اغاني لا بتحط قران وشغلت قران وتحط ميكب احس غلط لانو القران اذا اشتغل لازم الموجودين ينصتوا له ولا؟ — آماليا الله يعزها|4k؟. (@ll2ie_) September 15, 2020

وقال آخر: #الكروز طبعاً كلكم انشغلتوا بابو عوض اللي يطلب حليب شاهي وماشفتو مقطع الين سليمان اللي تحط قران وتسوي ميك اب تتوريال شهالغباء والاستهتار بآيات الله وكأنها قاعده تسمع اغنيه !! ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204).

#الكروز طبعاً كلكم انشغلتوا بابو عوض اللي يطلب حليب شاهي وماشفتو مقطع الين سليمان اللي تحط قران وتسوي ميك اب تتوريال شهالغباء والاستهتار بآيات الله وكأنها قاعده تسمع اغنيه !!

( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204). — 🦩 (@ishooo8) September 15, 2020

الين سليمان تثير الجدل عبر السناب pic.twitter.com/kz7WxzcnDo — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) September 14, 2020