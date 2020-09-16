شاهد الفنانة العمانية فخرية خميس أبكت العمانيين بفيديو مؤثر وهذا طلبها الاخير

الدبور – من المستشفى الذي ترقد به، أبكت الفنانة العمانية فخرية خميس العمانيين بفيديو مؤثر بثته من سرير الشفاء بالمستشفى. وطلبت فيه طلبها الاخير من جمهورها، قبل أن تبدأ رحلة العلاج الطويلة.

وظهرت الفنانة العمانية فخرية خميس في مقطع فيديو لسعه الدبور. تعلن فيه عن أنها ستبدأ خلال الأسبوع الجاري بالبدء بعملية العلاج الكيميائي، من مرض السرطان، وذلك بالتزامن مع علاجها من فيروس كورونا.

وقالت الفنانة العمانية في المقطع كما لسع الدبور ما نصّه. “مساكم سعادة وتوفيق، جزاكم الله كل خير أحبتي الكرام كل الناس الأطياب الخيرين اللي دعوا بشفائي. انا من يومين فقط بالمستشفى، لأنهم يريدون بدء الكيماوي”

وتابعت:”بس اللي عندي الصدر ملتهب خافوا على المناعة. فإن شاء الله كلها أسبوع زمن وأبدأ بالكيماوي، دعواتكم، وجزاكم الله كل خير. الله يشفيني ويشفي كل مريض، يعطيكم العافية وانتبهوا على صحتكم، أحبكم بالله”.

وبثت صفحة واجه عمان الفيديو المؤثر الذي أثار مشاعر متابعيها وجمهورها في سلطنة عمان و الوطن العربي.

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الفنانه القديرة فخرية خميس تشكر الجميع لدعواتهم الصادقة لها وانا سوف تبدأ بالعلاج قريبا.. شفاها الله وعافها 🤲 pic.twitter.com/LSWeeEWRRm — واجهة عُمان🇴🇲 | SBQ (@SBQ_2) September 16, 2020

حيث قالت ناشطة عمانية ما نصه: “ياعمري ماما فخريه محروزه ياسندريلا الشاشه العمانيه… اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي شفاءا لا يغادر سقما”

وقال آخر ما نصه: المرض نعمه وليس نقمه يبتليك الله سبحانه وتعالى ف هذه الدنيا. ويكون المرض تطهيرا من الذنوب والخطايا والصبر عليه هو مفتاح الفرج نسأل الله لها الشفاء العاجل

وكان هاشتاق باسم الفنانة العمانية فخرية خميس، قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان قبل عدة أيام. بعد إعلان الأخيرة بإصابتها بفيروس كورونا “كوفيد19″،تزامناً مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

يذكر ان الفنانة العمانية قد شاركت في مسلسل التطبيع الإماراتي إم هارون، مع الفنانة الكويتية حياة الفهد؟ و الذي عرض في شهر رمضان الماضي وأثار ضجة واسعة لانه يحكي قصة معاناة اليهود في الخليج قبل إحتلالهم لفلسطين.