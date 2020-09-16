شاهد مؤخرة مودل روز الجديدة شغلت السعودية أكثر من التطبيع ! فيديو

الدبور – السعودية إنشغلت عن بكرة أبيها بمؤخرة الفاشينستا السعودية المثيرة للجدل مودل روز، حيث نشرت فيديو جديد لمؤخرتها شغل النشطاء عن تطبيع الإمارات.

وظهرت مودل روز في الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية ضيقة وكشفت عن بطنها، وتؤدي تمارين خاصة لعضلات المؤخرة كما قالت.

ونصحت مودل روز، بأداء ذلك التمرين 15 مرة.فيما وصف البعض التمرين بـ”الإباحي”.

وكانت مودل روز قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها برفقة الفنان الأمريكي الشاب، بول باتشر، وهما يمثلان لقطة مشهورة من فيلم “تيتانيك” حيث ظهر وهو يحتضنها من الخلف على متن مركب في عرض البحر.

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وانتشر الفيديو بشك واسع في السعودية في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، وشدتهم مؤخرة مودل روز وما وصلت إليه أكثر من تطبيع الإمارات و البحرين.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور وشد إنتباه النشطاء داخل سعودية بن سلمان الجديدة.