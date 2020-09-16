فرحان العلي ذهب هو وعضوه الذكري إلى الجحيم بعد حكم محكمة في الكويت

الدبور – الممثل فرحان العلي تلقى صفعة اليوم من محكمة كويتية. بعد الحكم عليه بحكم اعتبره البعض لا يليق بما قام به من فعل فاضح قبل أشهر. حيث أظهر عضوه الذكري بفيديو مستفز ووقح للعامة.

فقد قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم، الأربعاء. بحبس الفنان الباكستاني فرحان العلي، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار والإبعاد عن البلاد هو وعضوه الذكري. بعد تنفيذ العقوبة.

وجاء حكم المحكمة الكويتية بعد أن وجهت للفنان الباكستاني تهمة نشر فيديو خادش للحياء على تطبيق سناب شات”

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت مع خبر الحكم الصادر بحق الفنان الباكستاني فرحان العلي، معتبرين أنه يجب الضرب بيد من حديد ضد كل من “يشوهون صورة المجتمع الكويتي” على حد قولهم.

فيما اعتبر البعض أن الحكم لا يليق بما فعله العلي من وقاحة في بلد إستضافه ورفع من قيمته واكرمه، واصبح له جمهورا واسعا ما كان ليلاقيه في بلده.

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طلع باكستاني 🙄 وانا على بالي كويتي — m (@mymw2233) September 16, 2020

ويشار إلى أنه في وقت ماضي أثار الفنان الباكستاني فرحان العلي، موجة من الجدل عقب قيامه بنشر مقطع فيديو له وهو يُظهر عضوه الذكري، فيما قال نشطاء أنه كان في حالة سكر.

ورفضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب إخلاء سبيل قدمه دفاع الفنان الباكستاني فرحان العلي، وقررت تأجيل محاكمته لتقديم المرافعة.

المفروض ابعاد كل الممثلين الغير كويتيين الي يشوهون صورة المجتمع الكويتي — عمر العنزي (@ohalenezi) September 16, 2020