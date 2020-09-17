فيديو نادر لإستقبال السلطان الراحل قابوس بن سعيد في بريطانيا.. فرق عن إستقبال العيال

الدبور – فيديو نادر للحظات إستقبال السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله في بريطانيا. تم تداوله مجددا على وسائل التواصل الإجتماعي، ولسعه الدبور.

ولعل إعادة نشر فيديو نادر للسلطان قابوس. وطريقة إستقباله في بريطانيا، في هذا التوقيت ربما صدفة؟ ولكنه للدبور لا يعتبر صدفة بل هو مناسبة للمقارنة بما حصل في البيت الأبيض قبل أيام.

فطريقة إستقبال سلطان سلطنة عمان مختلف. لأن السلاطين إستقبالهم من قيمتهم ومن هيبتهم. ولعل ما حصل مع وزير خارجية الإمارات، في البيت الأبيض لحظة التطبيع مع الإحتلال لخير دليل.

فقد أصبح عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، مادة دسمة للسخرية للنشطاء على مدى أيام متتالية ومازال حتى اللحظة.

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خصوصا عندما ظهر بشكل مهين متخبط لا يعلم ما يفعل، ويبدو إنه كان في حالة سكر، أو حالة غير طبيعية من الفرحة لمقابلته نتنياهو وترامب في مكان واحد.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة السلطنة نيوز، والذي يعود لعام 1982. للحظات إستقبال السلطان قابوس رحمه الله، الذي رافقته في نفس العربة التي تجرها الخيول الملكة البريطانية نفسها.

وقارن بما حصل مع عبد الله بن زايد في واشنطن، وكيف تحول لمادة للسخرية لدى الكثير من النشطاء بما فيهم من دولته الإمارات.

عاجل.. زيادة الطلب على الصنف الذي استعمله اوسم رجل في العالم #عبدالله_بن_زايد خلال حفل زفافه على #نتنياهو pic.twitter.com/hGnmkDW2Sy — الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) September 16, 2020