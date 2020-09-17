فيفي عبده لتثبت إنها مازالت مغرية خلعت ملابسها في فيديو أثار ضجة واسعة شاهد

الدبور – فيفي عبده الام المثالية في مصر السيسي تحدت كبر سنها وأرادت ان تثبت إنها مازالت مغرية وعليها طلب، فخلعت كل الحياء المتبقي لديها وخلعت ملابسها ورقصت في فيديو أثار ضجة واسعة.

وأطلت فيفي عبده ، في صورة جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، وأثارت جدلا واسعا عقب ظهورها على البحر بفستان فاضح أصفر اللون كشف من جسدها أكثر مما ستر.

وتسببت الصورة في انتقادات حادة لها بعدما ظهرت بملابس عارية كشفت أجزاء كبيرة من جسدها. وعلقت عليها بقولها:” يا مساء الفل من الساحل الشمالي بحبكم اوي”

- Advertisement -

كما نشرت فيفى عبده فيديو جديدًا من عطلتها الصيفية. ظهرت فيه وهي ترقص علي الشاطئ علي انغام اغنية “نسيت الطبطبة” وكانت ترتدي فستانا أسودا عاري الصدر أظهر تفاصيل جسدها.

واعتادت فيفى عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها في محاولة منها لتثبت لنفسها إنها مازالت مغرية للرجال ولا يزال الطلب عليها مستمرا رغم تقدم سنها الكبير، حيث وصلت إلى السبعين من عمرها.