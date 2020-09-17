ملكة جمال العراق من حديقة البيت الأبيض فتحت قميصها وارتمت في حضن رئيس الموساد

الدبمر – ملكة جمال العراق ومن وسط حديقة البيت الأبيض، وهي في أحضان رئيس الموساد الإسرائيلي، أقذر جهاز لدولة الإحتلال، بوعد ان فتحت صدرها له. كتبت وقالت نعم انا عميلة للموساد، في تحدي واضح لشعبها وللعرب ولمتابعينها على وسائل التواصل الإجتماعي.

سارة عيدان، ملكة جمال العراق التي تعيش حالياً في الولايات المتحدة، نشرت الصورة عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية، قائلة بتهكم:

“أنشر صورتي مع رئيس الموساد، يوسي كوهن؛ لكي أوفر حجة لأولئك الذين يتهمونني بأنني عميلة للموساد”.

وولم تجد سارة العيدان بين كل الحضور إلا رئيس جهاز الموساد لتفتح قميصها قبل أن تتصور معه وتنشر الصورة.

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وتسائل النشطاء بالأساس ما سبب وجودك في حفل التطبيع وبأي صفة تحضرين توقيع تطبيع وبيع فلسطين من قبل الإمارات و البحرين، وبلدك أصلا غير مطبع ولا علاقات له مع الإحتلال.

الظريف في الأمر أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)، “يوسي كوهن”. نفى أنه كان يعرف ملكة جمال العراق، “سارة عيدان”، عندما التقط صورة معها بعد فتحها لقميصها. خلال احتفال التوقيع على اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين، في حديقة البيت الأبيض.

وخلال لقاء صحفي، الخميس. قال إنه كان يتجول في الحديقة قبيل بدء الاحتفال، فالتقى الصبية الجميلة وطلبت التصور معها وانصدم عندما قامت بفتح قميصها قبل الصورة، وعلم فيما بعد أنها ملكة جمال العراق.