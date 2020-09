ملكة جمال العراق من حديقة البيت الأبيض فتحت قميصها وارتمت في حضن رئيس الموساد

View this post on Instagram

Historic day at the @whitehouse signing the peace agreement between Israel, UAE and Bahrain 💕💕 met the new Israel UN ambassador @gilad.erdan and Mossad Chief Yossi Cohen. You know the crazy conspiracy theorists will use this image to push “she’s a mossad agent” claim. Can’t wait 🤣🤣 يوم تاريخي في البيت الابيض توقيع اتفاق السلام بين اسرائيل و الإمارات و البحرين