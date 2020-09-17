هل تذكرون رئيس الحكومة الكويتية المؤقته وقت غزو الكويت؟ هذا ما حصل معه (فيديو)

الدبور- بعد غزو الكويت عين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رئيس الحكومة الكويتية المؤقته. وهو الكويتي علاء حسين وكان يعمل وقتها في الجيش الكويتي، وشكل حكومة صورية تابعة للعراق.

وكان وقتها أراد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تصوير الأمر على إنه مساعدة عراقية للشعب الكويتي في التخلص من حكومته. وإختيار حكومة بكامل إرادته. وذلك بعد كمية الضغط التي وضعها العالم عليه للإنسحاب من الكويت، و التجهيز لتحرير الكويت بالقوة.

وعلاء حسين ضابط كويتي سابق. ترأس الحكومة المؤقتة عدة أيام، وتمت محاكمته عقب تحرير الكويت حيث صدر حكم غيابي بإعدامه عام 1993. عقب إدانته بـ“الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب“.

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وعاد علاء من النرويج إلى الكويت مطلع عام 2000. ليتم استئناف محاكمته، وتنطوي القضية على تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد بحكم نهائي صدر عن محكمة التمييز أعلى محكمة قضائية في الكويت.

علاء حسين الذي إختفت أخباره وهو في السجن. عاد للظهور اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة داخل السجن ونقله للعلاج في المستشفى.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصدر مطلع. أن ”السجين علاء المدان بالخيانة العظمى على خلفية تعيينه رئيساً الحكومة الكويتية إبان الغزو. شعر بألم في صدره استدعى نقله إلى مستشفى السجن للفحص. حيث تم تحويله إلى جناح المساجين في مستشفى الفروانية لإخضاعه لمزيد من الفحوص وتلقي العلاج اللازم“.