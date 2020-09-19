جريمة مروعة: مصري يعذب زوجته حتى الموت امام أطفالها في مشهد مروع- شاهد

الدبور – في جريمة مروعة وقعت في مصر، وهزت المجتمع المصري. أقدم زوج مصري على تعذيب زوجته حتى فارقت الحياة بين يديه وأمام أطفالها. في مشهد مروع لن ينمحي من ذاكرة الاطفال أبدا.

و أقدم المهندس الزراعي المصري في جريمة مروعة على تعذيب زوجته حتى الموت بسبب دفاعها عن طفلتيها ومحاولتها إنقاذهما من بين يديه بمنطقة عين شمس في القاهرة.

وفي التفاصيل، فإن أحد أقسام الشرطة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله ”أميرة.ف“ وهي تعاني من إصابات وجروح غائرة بجميع أنحاء جسدها، ما يشير إلى شبهة جنائية.

وكشفت التحقيقات. أن الزوج هو من أقدم على ضرب وتعذيب زوجته داخل شقتهما لأنها منعته من ضرب طفلتيهما. وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى بيومين من أثر التعذيب.

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من جهتها قالت شقيقة الضحية في التحقيقات. إن المتهم اعتدى على زوجته بسبب أنها حاولت منعه من ضرب طفلتيه. فقام بضربها بشدة وتسبب في إصابتها بالتهاب في الأوعية الدموية وتلف بخلايا الرئة وتجلطات في الأوعية الدموية. ما أدى إلى وفاتها.

وهزت الجريمة المروع النشطاء في مصر وتسائل الكثير منهم عن سبب تزايد جرائم القتل و العنف المنزلي في البلاد بشكل كبير، وأرجع البعض الأمر لحالة الفقر الكبير والغلاء المعيشي الذي زاد عن حده.