شاهد تحرش وقح في السعودية شاب سعودي تحرش بالفتاة و والدتها

الدبور – في حادث تحرش وقح وقع في السعودية، أقدم شاب على التحرش بفتاة ووالدتها في مكان عام، مما نتج عنه معركة حامية الوطيس بين الشاب المتحرش و الفتاة التي دافعت عن امها.

وأثار فيديو التحرش و المشاجرة التي نجمت عنه جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي، و الغريب في الأمر ان هناك من ترك واقعة التحرش وهاجم الفتاة المتحرش بوالدتها، ووجه لها الشائم لأنها تشاجرت مع الشاب وهو امر عيب وحرام في عرفهم.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف جوال، فتاة تندفع نحو شاب وتقوم بضربه، بعد حادث تحرش وقح قام به. بينما يحاول هو الدفاع عن نفسه، قبل أن يتدخل حارس أمن تواجد في المكان للتفريق بينهما.

ويقول مغردون سعوديون في ”تويتر“، إن الشاب تحرش بوالدة الفتاة بادئ الأمر؛ ما دفعها للهجوم عليه دفاعا عن والدتها التي تواجدت برفقتها في منطقة تسوق يطلق عليها ”يوـ ووك“ أو ”you walk“ بالإنكليزية.

وتعاطف كثير من المغردين مع الفتاة ووالدتها، وطالبوا بالقبض على الشاب ومعاقبته، فيما انتقد آخرون تكرار حوادث تحرش مماثلة في المكان، وطالبوا بتواجد دوريات أمن راجلة في هذه المنطقة، التي تستقطب عددا كبيرا من المتسوقين ومن الجنسين.

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📌 متداول : في منطقة الـ #يو_ووك شمال #الرياض ولا زال البعض يضايق المارة ويضايق النساء، فتاة صغيرة تدافع عن أمها pic.twitter.com/kqdCCopWHJ — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) September 19, 2020

وقال ناشط معلقا على الواقعة: “معدوم الرجولة والمرؤة هي من تصدر منه هذي التصرفات ضد أي فتاة . والأمن في السعودية على مستوى عالي وقوي لكن للأسف لم يستطع القضاء على هذي الجرائم الواحد بسبب هالجرائم اللي نشوفها صار ما يأمن على أهله من تهجم وتحرش هالمجرمين”

وقال آخر ما نصه: “المفروض إدارة #يو_ووك يشوفون لهم حل مع العدد الغير معقول من التحرشات و الفيديوهات المنفرة. أولها زيادة عدد رجال الأمن و تدريبهم بالشكل المناسب. من اللي بعقله و بيروح لمكان مثل كذا ؟! مجمع دشير و حثالة”

المفروض إدارة #يو_ووك يشوفون لهم حل مع العدد الغير معقول من التحرشات و الفيديوهات المنفرة. أولها زيادة عدد رجال الأمن و تدريبهم بالشكل المناسب. من اللي بعقله و بيروح لمكان مثل كذا ؟! مجمع دشير و حثالة @UWalkRUH https://t.co/OV1EKsPs4f — 🤍 (@queenofliight) September 19, 2020