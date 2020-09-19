فتاة سعودية تتحرش بطفل سعودي في فيديو مقرف أثار ضجة واسعة

الدبور – فتاة سعودية لم يتحرش بها هذه المرة بل هي المتهمة بالتحرش، في فيديو أثار ضجة واسعة. فكما كل الامور إنقلبت في السعودية الجديدة، وأصبح الإحتلال الإسرائيلي دولة شقيقة، و الشعب الفلسطيني هو العدو الغاصب، وفي زمن وضع المنشار على رقاب من يعارض سياسة الإنفتاح السلمانية.

من الطبيعي أن تحد فتاة سعودية تتحرش بطفل سعودي جنسيا وهو لا يعلم بعد ما معنى الجنس، فاقتحمت طفولته البريئة وتجاوزت كل الحدود المسموح بها ضمن غنفتاح بن سلمان.

ويظهر في المقطع الذي إنتشر بشكل واسع في السعودية. مشاهد خادشة للحياء لامرأة لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل، الذي وضعته عند منطقة حساسة من جسدها، كما لم تعرف جنسية المرأة ولا تاريخ تصوير الفيديو.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة.

و فتحت السلطات السعودية المختصة اليوم السبت تحقيقا في حادثة تحرش فريدة تورطت فيها، فيما يبدو. امرأة مع طفل صغير، بشكل غير معهود على حوادث التحرش التي تشهدها البلاد، ويكون المتحرشون فيها ذكورا.

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وقال مركز بلاغات العنف الأسري عبر موقع ”تويتر“، إنه رصد مقطع فيديو يرتبط باتهامات لامرأة بالتحرش بطفل، بعد أن تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح القائمون على المركز الحكومي. أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة. نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص“.

إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) September 19, 2020

و أثار الفيديو المنتشر الكثير من الردود الغاضبة من قبل النشطاء لما وصل به الحال في السعودية بلاد الحرمين.

وعلقت ناشطة كما لسع الدبور ما نصه: “بالله ووالله وتالله تؤثر بي هذة القصص كثيراً وأعلم مالا يعلمه إلا الله من أغتصاب النساء للأطفال الناس يجب عليهم أن لا يؤمنو على أطفالهم حتى عند أقرابهم وجيرانهم ! المحزن في الأمر لو كان رجلاً سترى الشتائم تهل عليه والأخبار لن تتركه يموت حتى يفصلوه تفصيلا !”

بالله ووالله وتالله تؤثر بي هذة القصص كثيراً وأعلم مالا يعلمه إلا الله من أغتصاب النساء للأطفال الناس يجب عليهم أن لا يؤمنو على أطفالهم حتى عند أقرابهم وجيرانهم ! المحزن في الأمر لو كان رجلاً سترى الشتائم تهل عليه والأخبار لن تتركه يموت حتى يفصلوه تفصيلا !



#مغتصبه_الطفل — juju (@7aman_5) September 19, 2020

شاهد جزء من المقطع المقزز المتداول ل مغتصبة الطفل.