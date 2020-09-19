لوحة في الكويت جننت الإمارات فأرسلت إيدي كوهين لينبح ضد الكويت شاهد

الدبور – لوحة علقت في إحدى شوارع الكويت وجننت الإمارات بعد إنتشارها بشكل واسع جدا عبر وسائل التواصل الإجتماعي، رغم كل ما تبذله اللجان الإلكترونية الإماراتية لمحاولة إظهار الشعب الإماراتي بأنه كله مطبع ومرحب لهذه الإتفاقية التي إعتبرها الكثير من أبناء ساحل عمان إتفاقية عار وذل ومهانة.

هذه اللوحة التي ترفض التطبيع، وبل تدعو لتعليم الأطفال أن التطبيع خيانة وأن فلسطين أرض مقدسة، جعلت مندوب شيطان العرب في دولة الإحتلال يهاجم دولة الكويت بطريقة حمد المزروعي.

فقد نشر مندوب بن زايد الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين، صورة لنجل أمير الكويت في البيت الأبيض وهو لا يحمل أي صفة رسمية في الكويت، عندما ذهب لإستلام وسام من الرئيس الامريكي ترامب نيابة عن أمير الكويت، الذي يعالج في الولايات المتحدة.

وعلق على الصورة بقوله “وهم صاغرون” في إشارة لهرولة الإمارات و البحرين للتطبيع مع الإحتلال، وفي إشارة أن الكويت هي من ستلحق بهم.

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ورغم أن الإمارات و البحرين طبعوا مع الإحتلال فإن كوهين خصص حسابه لمدحهم ليل نهار وكأنه من الذباب الإماراتي، ورم أن الكويت لم تطبع قال وهو صاغرون، فمن طبع أولى بهذه الكلمة وهذا التعليق.

وعلق ناشط على التغريدة بقوله: “كل الدول التي طبعت مؤخرا مع اسرائيل امتدحها كوهين و تغزل بشعبها .. الا الكويت اعتبرها صاغره وهي لم تطبع بعد !! هذي رسالة لشعب الكويت واضحة جدا .. كيف ينظر الاسرائيليون لكم ومدى الالم الذي يسببه موقفكم لهم .. الثبات على رفض التطبع هو المطلوب للمرحلة القادمة .”

كل الدول التي طبعت مؤخرا مع اسرائيل امتدحها كوهين و تغزل بشعبها .. الا الكويت اعتبرها صاغره وهي لم تطبع بعد !! هذي رسالة لشعب الكويت واضحة جدا .. كيف ينظر الاسرائيليون لكم ومدى الالم الذي يسببه موقفكم لهم .. الثبات على رفض التطبع هو المطلوب للمرحلة القادمة . — خالد الشامري (@kbajmi) September 19, 2020

ةقال ناشط آخر ما نصه: “كيف صاغرون و قد منح اعلى وسام في الولايات المتحدة!!! من هو القائد الاسرائيلي الذي منح مثل هذا الوسام.؟؟؟ من تغريدتك هذه يبدو ان الكويت تؤلمك.”

وقال آخر ما نصه: “شفتو يا اماراتيين ويا يحرينيين لسا ماصرلكن كم يوم فقط عالاتفاقية صاروا يذلوكن”

لا يعطي الوسام الا للعظماء وانتوا بنفسكم تحضرون وتشاركون بتكريم الكويت وانتم صاغرون 😜 pic.twitter.com/Lr5o1i6Nto — Watanyalkuwait (@Watanyalkuwait2) September 18, 2020

ناشط عماني يدافع عن الكويت

وقال ناشط من سلطنة عمان موجها رسالة للكويت وشعبها ما نصه: “اشقائنا في دولة الكويت تحية ننقلها لكم عبر هذه التغريدة من سلطنة عمان مفعومة باصدق العبارات وازكى التحايا على موقفكم المشرف الذي اتخذته حكومتكم من رفض التطبيع مع الكيان الزائل الصغير.فاعلموا ان القضية الفلسطينية هي قضية شعوب الامتين العربية والاسلامية.”

اشقائنا في دولة الكويت تحية ننقلها لكم عبر هذه التغريدة من سلطنة عمان مفعومة باصدق العبارات وازكى التحايا على موقفكم المشرف الذي اتخذته حكومتكم من رفض التطبيع مع الكيان الزائل الصغير.فاعلموا ان القضية الفلسطينية هي قضية شعوب الامتين العربية والاسلامية. — ابوعلي سعيد المعشني. (@saidali22088) September 18, 2020

يذكر أن إيدي كوهين يعمل مع الإمارات حاليا، وجميع تغريداته تدل إنه تم ضمه إلى وزارة القذارة الإماراتية تحت إدارة وزير القذارة حمد المزروعي، بعدما كان يهاجم الإمارات ويفضح علاقاتها غير الشرعية، أصبح المتحدث الرسمي و المدافع الشرس عن عيال زايد.

بدل أن تساعدهم إيران ها هي ⁧#السعودية⁩ الأم الحنون تمد يد العون لإنقاذ لبنان من انعكاسات الإنفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت. إيران تدمر والسعودية تنقذ. شكرا لرابطة العالم الإسلامي 🇸🇦 ⁦@MWLOrg pic.twitter.com/TjlKIT4lNe — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) September 14, 2020