محاولة لإغتيال الرئيس الامريكي ترامب في البيت الأبيض والأمن يحبطها

الدبور – تعرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب. لمحاولة إغتيال في البيت الأبيض عن طريق السم، كما أفادت وسائل إعلام امريكية السبت في واشنطن.

و اعترضت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية مؤخرا طردا يحتوي على مادة سامة تم إرساله إلى الرئيس “دونالد ترامب”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية السبت. عن موظفين في أجهزة الأمن تأكيدهما أن الحادث وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري. مضيفين أن الطرد كان يحتوي على مادة الريسين شديدة السمية وتم تثبيت ذلك باختبارين.

وأكدت “سي إن إن” أن الخدمة السرية (المعنية بضمان أمن رئيس البلاد وعائلته والمسؤولين في البيت الأبيض) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أطلقا تحقيقا في الموضوع.

ويسعى “ترامب” للحصول على ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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يذكر أن الرئيس الامريكي كان قد تعرض لما يشبه محاولة إغتيال في بداية هذا العام. حيث ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخصين قاما بإقتحام مقر إقامة الرئيس ترامب في منتجع مار لاغو الخاص بالرئيس الأمريكي في ولاية فلوريدا في شهر يناير هذا العام.

واخترقت سيارة مسرعة نقطتي تفتيش أمنيتين قبل ساعات من وصول الرئيس، وفتحت السلطات النار عليها بعد أن اندفعت سيارة الدفع الرباعي السوداء باتجاه المدخل الأمامي للعقار في منطقة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية