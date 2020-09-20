مجزرة مروعة ودماء غطت مستشفى مبارك في دولة الكويت في معركة دموية (فيديو)

الدبور – وقعت مجزرة حقيقية في مستشفى مبارك في دولة الكويت، بعد نشوب معركة كبيرة إنضم إليها مجموعة من الشباب، وصفت بأنها معركة دموية استخدم فيها السلاح الأبيض بكثافة.

فقد تحوّل مستشفى مبارك الكبير، فجر أمس. إلى ساحة كرّ وفرّ، بعد مشاجرة ضارية شارك فيها 26 شخصاً استخدموا السكاكين والمقصّات الطبية. وخلّفت إصابات بليغة ومتوسطة بين أطرافها، قبل أن يتدخل رجال الأمن والطواقم الطبية، وتم التحفظ على 21 من المشاركين، وجارٍ البحث عن البقية.

فصول الشجار بدأت بخلافات شخصية بين مجموعتين من الشباب (مواطنون وأردنيون وسوريون) في إحدى المناطق التابعة لمحافظة حولّي.

حيث تشاجروا مع بعضهم، وأصيب أحدهم وتم نقله إلى مستشفى مبارك الكبير برفقة أصدقائه. وهم مواطنان وأردني وثلاثة سوريين. وأثناء تواجدهم في المستشفى تفاجأوا بهجوم ضارٍ من قبل 20 شخصاً من ضمنهم طرف الخلاف الرئيسي، وهو مواطن، واندلعت بينهم مشاجرة حامية الوطيس.

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وقال مصدر أمني لـصحيفة «الراي» المحلية. إن «الأشخاص الذين اقتحموا المستشفى كان بعضهم يحمل سكاكين، حيث هجموا على خصومهم وطعنوهم. بينما قام اثنان منهم باستخدام المقصات الطبية من غرفة الضماد.

وفي خضم حالة الاشتباك السريعة سقط مواطن على الأرض وسط بركة من الدماء بعد أن تعرّض إلى طعنات نافذة كسرت ساعده اليمنى وقطعت أوتار ساعده، عندها هرب بعض مَنْ اقتحموا المستشفى تزامناً مع وصول دوريات الأمن».

معركة مرعبة بالسكاكين والمقصات بين 26 شاباً قادها مواطن من ارباب السوابق بمشاركة (سوريين وأردنيين)انتقلت من منطقة حولّي الى داخل مستشفى مبارك.

حيث تم تسجيل قضية جنائية أُحيلت إلى المباحث الجنائية، وجار التحقيق للتوصل إلى المتهمين الرئيسيين، وتشديد الحراسة على المصابين المحتجزين pic.twitter.com/8wxeLgtinu — زقرتي نيوز (@z8rtey_news_q8) September 20, 2020

وأضاف المصدر أن «رجال الأمن، وفور تدخلهم، تمكنوا من ضبط 15 شخصاً من أصدقاء المواطن الذي قاد الهجوم على الطرف الآخر داخل المستشفى. ودخل الطاقم الطبي وعالجوا المصابين، وهم مواطن من مواليد 1994 أُصيب بكسر في ساعده اليمنى وقطع بالأوتار. وشقيقه من مواليد 1996 تعرّض لجرح بالرأس واليد، وأردني من مواليد 1998، وأربعة سوريين أصيبوا بجروح وكدمات متفرقة».

ومضى المصدر، «بحسب إفادة المصابين. فإن مَنْ قاد الهجوم عليهم تمكّن من الهرب. وسجّلت قضية جنائية أُحيلت إلى المباحث الجنائية بأمر وكيل النيابة، وجار التحقيق للتوصل إلى المتهمين الرئيسيين. وتشديد الحراسة على المصابين المحتجزين في مستشفى مبارك، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وأثار خبر المجزرة التي وقعت في مستشفى مبارك حالة من الغضب في الشارع الكويت على وسائل التواصل الإجتماعي، ولسع الدبور بعض التغريدات.

معركة بالسكاكين بين 26 شابا في مستشفى مبارك !

في حادثة مشابهة سابقا صدرت الاوامر الحازمة بإبعاد الوافدين المشاركين بالواقعة .. فهل سنرى تكرار لهذا الحزم ؟! — mr.dunhill (@mrdunhill1) September 20, 2020

الي عنده مشكلة يروح يحلها في مستشفى مبارك https://t.co/XvvPQLcSIY — Aʙᴅᴜʟʀᴀᴢᴀǫ Aʟᴀʟi (@Razaq89) September 20, 2020

وهذه ليست المرة الاولى التي تقع فيها مشاجرة دموية في المستشفيات، حيث تحولت المستشفيات إلى مراكز للقتال وتصفية الحسابات. حيث وقعت مشاجرة قبل فترة أيضا في قسم الحوادث بمستشفى الفروانية في الكويت.