شاهد إماراتية تضع علم الإحتلال في مكان حساس من جسدها، تطبيع لأبعد الحدود

الدبور – أثار فيديو لفتاة إماراتية وضعت علم دولة الإحتلال على مكان حساس في جسدها. غضب و إستغراب النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي. بعد تبادل الفيديو بشكل واسع، بعدما نشرته صفحة صهيونية هذفها فضح العلاقات المحرمة بين الإمارات و الإحتلال.

ولعل تلك الصفحات الصهيونية هي سبب كشف العلاقة المحرمة مما ادى للإمارات الضغط على الإحتلال لكشف العلاقة أمام الجميع وإعلانها رسميا بالحلال الإماراتي، الذي حلله وسيم يوسف شيخ شيطان العرب.

فقد نشرت صفحة “إسرائيل في الخليج” بتويتر والتابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والفاضحة للعلاقات المحرمة. نشرت مقطع فيديو تسبب بموجة من الجدل، يوثق ما قامت به مواطنة إماراتية تعبيراً منها عن حبها لـ”إسرائيل” وتأييد قرار التطبيع الذي اتخذه ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات شيطان العرب.

وأظهر المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية ولسعه الدبور من صفحات المعارضة الإماراتية. قيام المواطنة الإماراتية بطبع علم إسرائيل على أظافرها. وبجانبه علم الإمارات، الأمر الذي أثار النشطاء وعلق أحدهم المرة القادمة ضعيه على مؤخرتك أفضل.

وعلقت الصفحة الإسرائيلية على المقطع بالقول: ” ما أجمل أجواء السلام، مواطنة إماراتية تزيّن أظافرها بأعلام إسرائيل والإمارات”.

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ونشر كاتب قطري الفيديو وعلق عليه بقوله: “إماراتية من أبوظبي تزين أظافرها بعلم إسرائيل ! التطبيع بينهم وصل إلى كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء واااااااااا عيباه”

إماراتية من أبوظبي تزين

أظافرها بعلم إسرائيل !

التطبيع بينهم وصل إلى

كل شيء

كل شيء

كل شيء

كل شيء



واااااااااا عيباه https://t.co/FJUtBrkhRL — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) September 20, 2020

وعلق ناشط لماذا علم الإحتلال في الإصبع الوسط؟