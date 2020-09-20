شاهد الفيديو المؤثر إغتصاب المراهقة اللبنانية زينب الحسيني و قتلها في جريمة هزت لبنان

الدبور – إغتصاب الفتاة اللبنانية زينب الحسيني، جريمة مروعة بكل المقاييس هزت لبنان وصدمت الشارع اللبناني، وأثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان وخراج لبنان.

وفي تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام اللبناني، ذكرت وسائل إعلام محلية، بأن شخصًا قام بإحراق الفتاة اللبنانية زينب الحسيني داخل شقة مهجورة في منطقة برج البراجنة.

وأوضح والد الضحية، عاطف الحسيني ان ابنته غادرت المنزل قبل أيام من الجريمة، فيما أفاد قريبها بأنهم أبلغوا القوى الأمنية بالأمر، وانتظروا عودتها. لكنّ الصدمة كانت بتلقي الوالد اتصالًا، يدعوه للتعرف على جثة ابنته المتفحمة.

وأكد أنها ليست المرة الأولى تختفي فيها ابنته من المنزل، وقال إنها منذ شهرين فُقدت أيضاً ولكنهم وجدوها في اليوم ذاته عند صديقتها واصفاً اختفاءها المتكرر “بالمراهقة، التغيير السيكولوجي الذي تمر به أي فتاة بعمرها”.

وكشف الطبيب الشرعي بأن زينب كان على قيد الحياة وهي تحترق، قائلاً إن الجلد متفحّم ومتفسّخ من جراء الحروق، وبأنّ القصبة الهواية تحتوي على سخام اسود، أي غبار الدخان، كما انّ الرئة محترقة، ووجود السخام يدل على انّ الفتاة كانت على قيد الحياة خلال احتراقها، وقادرة على التنفس بشكل طبيعي، وبالتالي لم يجرِ قتلها قبل إحراقها.

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كشف الطبيب الشرعي دكتور حسين شحرور لموقع "محكمة" بعدما قام بمعاينة جثة زينب الحسيني (١٤ عامًا) ، بان زينب كانت على قيد الحياة خلال احتراقها، وقادرة على التنفس بشكل طبيعي، وبالتالي لم يجرِ قتلها قبل إحراقها…. أنا حاقدة وغاضبة وبتُّ أمقت مجتمعاتنا القاتلة والمجرمة! #لبنان pic.twitter.com/PFy2kQEWNq — alia awada (@AlyaAwada) September 18, 2020

ولا تزال التحقيقات مع الموقوفين مستمرة بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الجريمة النكراء التي أثارت غضباً واسعاً في لبنان.

المجرمون الذين أحرقوا الطفلة زينب الحسيني

عنجد إنه مبينين ولاد حرام من وجوهم الله يلعن كل حدا بيظلم

لازمهم تدعوس تحت الإجرين وشنق وحرق آخر شي ينكبوا للكلاب 🙂 pic.twitter.com/IQU9X3qQXA — خديجة سامر عطوي🎭 (@khadija_atwi) September 18, 2020

ومازالت التغريدات من قبل النشطاء تعبر عن حالة من الغضب، حيث قالت والدة الضحية امل أن نحصل على حق طفلتنا، فالمتهمين لهم ظهر ونحن ليس لنا إلا الله، ولا ننتمي إلى أي حزب.

#زينب_الحسيني ، طفلة لبنانية ١٤ سنة إختُطفت من قبل ثلاثة بمنطقة برج البراجنة ثم إغتُصبت ثم أُحرقوها مكبلة 🖤



جلّ أمنيات والدها أن تكون إبنته قد قتلت قبل حرقها كي لا تتألم 💔



تذكروا الطفل السورى الذى إغتُصب منذ سنوات بالبقاع الغربى بلبنان من قبل ثلاثة حيوانات من نفس البيئة pic.twitter.com/fZRO0Takyu — م. أحمد عباس (@AhmedAbbas_123) September 20, 2020

شاهد الفيديو المؤثر للطفلة المراهقة زينب الحسيني

و طالبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بإعدام قتلة الفتاة زينب الحسيني وغردت عبر حسابها في موقع التدوين الاجتماعي كاتبة:”كل يوم منشهد ع جريمة أبشع من الثانية عايشين متروكين لا قانون بحاسب ولا من يحزنون.

اللي صار ب #زينبالحسيني بوجع القلب وبعد ما نسينا الطفل اللي اغتصبوا ٣ شباب من فترة؟شو صار فيهن؟صار لازم نطلب الاعدام مع إنو ضد مبادئي #انامع_الإعدام“.

ونشر ناشط شعر تحدث فيه عن الجريمة المروعة وما يحصل في لبنان، وقال: “إسمها زينب لكن ما من أحدٍ تكلم عن حقوقها كما ينخدشُ شعورهم وينافقون بحقوق الطائفة الشيعية… إسمها زينب… لكنهم ما سخّروا القضاء والمجلس الديني الأعلى لأنها حُرقت وقُتلتْ… كما سخّروه لسرقةِ حضانةِ طفلٍ من أمّهِ تحت غطاءْ الذكورية”.

"إسمها زينب

لكن ما من أحدٍ تكلم عن حقوقها كما ينخدشُ شعورهم وينافقون بحقوق الطائفة الشيعية…

إسمها زينب…

لكنهم ما سخّروا القضاء والمجلس الديني الأعلى لأنها حُرقت وقُتلتْ…

كما سخّروه لسرقةِ حضانةِ طفلٍ من أمّهِ تحت غطاءْ الذكورية".#زينب pic.twitter.com/JxT8jttx2G — Dr. Hadi Mourad, MD (@hadimourad1) September 19, 2020