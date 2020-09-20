شمس الكويتية تثير ضجة برقص عاري وفتاة مسكت صدرها بطريقة غريبة (فيديو)

الدبور – شمس الكويتية المثيرة للجدل، إنتشر فيديو ظهرت فيه في إحدى الحفلات الخاصة فيما يبدو. وهي ترقص بشكل عاري على أغنيتها الجديدة كهربا، بطريقة مستفزة، أثارت ضجة واسعة.

وانتشر الفيديو على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي. حيث إعتادت شمس على إثارت الجدل في كل فيديو تنشره على حسابها، ولكن هذا الفيديو تم تسريبه من إحدى الحفلات.

ولم يتسن للدبور التأكد من مكان الحفل، ولكنه جديد لانها تردد أغنيتها الجديدة التي طرحتها الأسبوع الماضي بعنوان كهربا.

وكانت شمس الكويتية أعلنت عن أغنيتها على حسابه على موقع أنستغرام ونشرت مقاطع من الأغنية وقالت قريبا كهربا، وأثارت ضجة وقتها بصورة إعلان الأغنية.

ونشرت عدة صفحات الفيديو المسرب من إحدى الحفلات و شمس الكويتية ترقص بلباس عاري كعادتها وبدون إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتجمع كبير. واستغرب النشطاء كيف أقيك هذا الحفل في ظل الإجراءات لمحاربة كورونا.

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وما أاثر ضجة في هذا الفيديو هو فتاة قدمت من خلف المغنية شمس ومسكتها من صدرها بطريقة غريبة، وما كان من شمس أن أبعدت يديها بطريقة مؤدبة وبدون ملاحظتها بشكل طبيعي.

وعلق الكثير على الفيديو الذي لسعه الدبور بإستغراب من تصرف الفتاة.

هذي للحين لحجيه ، وبعدين شذي الحفله اللي كل انوارهم ازرق واخضر واحمر حفلة لحجيين برضوا — — (@bellaa0_00) September 21, 2020

وكانت قد كهربت شمس متابعيها، بأغنية روجت لها وهي عارية، كعادتها وهي أغنية جديدة بعنوان كهربا.

ونشرت شمس صورتها التي لسعهاالدبور كعادته، وهي ترتدي “هوت شورت”، وتجلس بطريقة فاضحة خادشة للحياء كشفت أجزاءً حساسة من جسدها.

وكانت ردة فعل الجمهور حول جرأة شمس غاضبة، فكتب مُتابع: “شكله الفترة الأخيرة رجال الأعمال مقصرين “، وعلق آخر: “بقي شوية على العضو كان بينتيه وخلصنا”.