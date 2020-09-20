طفل سعودي قلد الممثل فرحان العلي وأخرج عضوه الذكري في فيديو أثار ضجة

الدبور- على خطى فرحان العلي الممثل الباكستاني في الكويت . قلد طفل سعودي و بتشجيع من أهله الممثل و أخرج عضوه الذكري في فيديو أثار ضجة واسعة. خصوصا إنه بتشجيع والده الذي ضحك على التصرف وبل نشر الفيديو على وسائل التواصل الغجتماعي.

وكما فعل الممثل فرحان العلي في الكويت، عندما أخرج عضوه الذكري في فيديو إنتشر بشكل واسع. مما أدى إلى تحويل الامر إلى الأمن وتمت محاكمته بما يستحق من السجن و الإبعاد عن الكويت.

أقدم طفل سعودي على إخراج عضوه الذكري للمدرس أثناء درس عن طريق البعد. الأمر الذي أثار ضجة وتدخل الأمن السعودي في الأمر. وتم إستدعاء الأب للتحقيق.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر بالنيابة العامة قوله إن توجيه النائب العام جاء بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؟ وبناءً على المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة.

وأكد أن ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرّم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة بالآداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو لطفل يُظهر عضوه الذكري على المنصة التعليمية الإلكترونية، بينما والده وأشقائه يضحكون بجانبه، ما فجر موجة غضب حينها.

النيابة العامة تحقق مع شخص استغل أحد الأطفال في الإساءة للتعليم بعد أن اظهر عورته من خلل فيديو عبر #المنصة_التعليمية .. ! pic.twitter.com/TuOQXo8fNe — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 19, 2020

ولم يكن هذا السلوك المُشين هو الأول الذي تم رصده على المنصة التعليمية بالسعودية، فقد انتشر فيديو قبل أيام لطالب بالمرحلة الابتدائية يدخن أثناء التعليم عن بعد.

فيديو لطالب بالمرحلة الابتدائية يدخن أثناء التعليم عن بعد .. !#المنصة_التعليمية pic.twitter.com/afUAwZEtlG — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 16, 2020