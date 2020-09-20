في مصر محافظة سوهاج تنتفض بسبب عجوز المصرف شاهد الفيديو المروع!

الدبور – في مصر تم تداول فيديو لقب ب عجوز المصرف .فيديو بشع بكل المقاييس الإنسانية وبل الحيوانية. وأثار ضجة واسعة جدا لما وصل له الحال لدى البعض، في بلد يعني الويلات بالأساس.

و أثار حادث اعتداء شابين على رجل عجوز في محافظة سوهاج جنوبي مصر. السبت 19 سبتمبر/أيلول 2020، الكثير من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل. بعدما قاما بضربه وإلقائه في أحد المصارف بإحدى الأراضي الزراعية.

نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو تضمن اعتداء شابين على رجل عجوز مريض ودفعاه بقوة ليقع في أحد المصارف التي تستخدمها الأراضي الزراعية في الريّ. ما جعل العجوز يتعرض لإصابات في جسده، ودفع السلطات الأمنية للتدخل والقبض على هذين الشابين.

حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية منها موقع “صدى البلد”، فقد أكد وكيل التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج أن الرجل المسنّ تعرّض للتنمر من قبل الشابين. وأنه تم التوصل إلى أسرته لتقديم العون ووضعه في دار رعاية.

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لكن أسرته رفضت ما قدمته وزارة التضامن من مساعدات للرجل، وتبين أنه يحصل على معاش “تكافل وكرامة”، (وهو نظام إعانة زهيد تعتمده الحكومة المصرية مع بعض الحالات الفقيرة).

مقطع الفيديو المتداول يظهر فيه رجل عجوز يقف على حافة المصرف ويتجه إليه شابان ثم يمسك أحدهما بطوبة، وبعدها يقوم بدفع الرجل ليقع في المصرف الزراعي. ولقب مقطع الفيديو ب عجوز المصرف .