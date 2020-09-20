مزمار الحاخام في الإمارات يصمت صوت الآذان احتفالاً بالعام اليهودي الجديد(فيديو)

الدبور – مزمار الحاخام في الإمارات، المستعمرة الإسرائيلية الجديدة. كان صوته اعلى من صوت الآذان في وسط دبي، حيث أطلقه حاخام الإمارات إحتفالا بالعام اليهودي الجديد حسب المعتقدات .

ولا صوت يعلو فوق صوت مزمار الحاخام. وهي عادة في المعتقد اليهودي، حيث كان ينادى للصلاة عن طريق المزمار او الشوفاز. ليسمع الجميع في قديم الزمان، واستمرت حتى يومنا هذا.

و أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الحاخام اليهودي الأكبر في الإمارات، يهودا سارنا، وهو ينفخ في الشوفاز بشكل علني في وسط دبي للترحيب بالعام اليهودي الجديد، على خلفية المياه المتلألئة وناطحات السحاب الشاهقة.

ولاحظ المراقبون أن اليهود في الإمارات، والذين يتراوح عددهم بين 2000 إلى 3000 شخص، قد خرجوا إلى دائرة الضوء بعد التوقيع على اتفاقيات التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وأصبح مزمار الحاخام يطلق بشكل مستمر.

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The Cheif Rabbi of the #UAE, Rabbi Yehuda Sarna, belong the Shofar earlier today in Dubai welcoming the Jewish New Year. #ShanaTovah #RoshHashanah pic.twitter.com/YH7aayIN4b — Mark Halawa – مارك حلاوه (@HalawaMark) September 18, 2020