مغربية مسلمة ومحجبة تعقد قران فتاتين مثليتين في إسبانيا لتثبت أن الإسلام متسامح!

الدبور – نائب عمدة مدينة مدريد وهي مسلمة ومحجبة، وهي مغربية الأصل ميسون دواس، إنتشرت صورة لها وهي تشرف على زواج فتاتين مثليتين بصفتها نائب عمدة مدينة مدريد.

ودواس، مسلمة محجبة، ولم يمنعها ذلك من الإشراف على الزواج المثير للجدل.

ونشرت الدكتورة في الفيزياء الخبر على حسابها في تويتر الجمعة الماضية، ورغم أن الدين الإسلامي يحرم المثلية الجنسية، غردت دواس: ”على الرغم من الصعوبات التي نعيشها هناك دائما وقت للحب“.

ميسون دواس، عضوة مجلس بلدية مدريد، تعتبر هي أول مسلمة في هذا المجلس

قامت البارحة هذه "المحجبة" بتزويج

شا-ذتين، وتقول بأن ذلك لاظهار بأن الإسلام متسامح.. — نُون أسْلَم (@Nalaslamy7) September 19, 2020

وتعتبر ميسون دواس أول سيدة مسلمة تنتخب لعضوية مجلس مدريد، وهي من مواليد مدينة غرناطة من أبوين مغربيين، وكان والدها محمد دواس قبل وفاته يعمل أستاذا للرياضيات، وكان يساعد المسلمين الشباب على الاندماج في المجتمع الإسباني.

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ودواس سياسية وناشطة مجتمعية، مهتمة بالتكنولوجيا والابتكارات العلمية وتعمل وتدير شركات في هذا المجال.

وتعمل دواس كمستشارة في منظمات عديدة لإدارة وتخطيط الأنظمة البيئية، كما أنها عضو في إدارة فعاليات مسرّعات الأعمال الأوروبية، وعضو في العديد من مؤسسات المجتمع المدني.