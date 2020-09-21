أب مصري يغتصب ابنته ويعترف عندي كبت جنسي وهي مغرية جريمة هزت مصر (فيديو)

الدبور – أب مصري إعترف بجريمته المروعة و القذرة بكل صراحة، وقال نعم عاشرت ابنتي معاشرة الأزواج، عندي كبت جنسي ماذا أفعل وهي مغرية وحلوة وصغيرة.

و نقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الاعترافات الصادمة للفلاح المصري الذي أقدم على جريمة شنيعة، هزت الشارع المصري لبشاعتها. بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بالإكراه حتى حملت منه في قضية فجرت موجة غضب واسعة بالشارع المصري مؤخرا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية فقد اعترف الأب المتهم باغتصاب ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج في منطقة الصف بالجيزة، بتفاصيل جريمته أثناء مثوله أمام جهات التحقيق.

وقال أب مصري دون خجل: “أنا عندي كبت جنسي، ومراتي ماتت من 3 سنين، وبنتي حلوة زي بنات الأجانب، وكنت لما أشوفها أضعف، كنت بجبرها على المعاشرة، لحد ما عرفت إن هي حامل، وهي وأخوها الصغير بلغوا الشرطة، مكنتش عارف إنها ممكن تفضحنا وتبلغ عننا”.

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وأضافت الصحيفة أنه عقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبسه لمدة 4 أيام. وتم تجديد حبسه على ذمة الواقعة.

هذا ومن المقرر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة.

وهذه ليست الجريمة الاولى من هذا النوع، وتكررت مثل تلك الحالات كثيرا في مصر في السنوات الماضية.

أب مصري يغتصب ابنته طيلة 3 سنوات @MajedAlZeyara pic.twitter.com/KcDiPqNK0V — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 27, 2020

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت من ضبط مزارع لاتهامه بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بمنطقة الصف.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر، أن الفتاة 21 سنة كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر، وفي أثناء وجودها في منزل والدها. دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، واستمر في تلك العلاقة مستغلا وفاة زوجته. حتى تمكنت من الهروب منه وأبلغت الشرطة.