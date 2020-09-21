إنقلاب في السعودية .. ناشط سعودي يشرح ما يحدث في المملكة في العيد الوطني!

الدبور – إنقلاب في السعودية هذا ما تحدث عنه عدد من النشطاء في السعودية، في تغريدات على صحاتهم وتم تناقلها بشكل كبير، عن توقع ما سيحدث في السعودية في اليوم الوطني يوم الأربعاء.

ونشر الناشط السعودي المعارض عمر بن عبد العزيز، و المعروف على إطلاعه على ما يجري داخل السعودية نظرا لعلاقاته الكبيرة داخل السعودية وخارجا، ويسبب قلقا مزمنا للحكومة السعودية حيث تطالب برأسه وتمت عدة محاولات لقتله عبر التهديدات التي وصلته وتحذير السلطات الكندية له حيث يقيم.

ونشر الناشط عمر بن عبد العزيز على صفحته على موقع تويتر عن ما فسر على إنه إنقلاب في السعودية . وقال كما لسع الدبور: “حدث هام وتاريخي وغير مسبوق يتعلق بالسعودية ومستقبلها السياسي سيعلن عنه يوم الأربعاء بإذن الله .. الساعة الـ ٨ مساء بتوقيت مكة.”

وختم بقوله: ” أسأل الله أن يكتب مافيه الخير للبلاد والعباد . *غير مصرح لي بنشر أية تفاصيل إضافية”

حدث هام وتاريخي وغير مسبوق يتعلق بالسعودية ومستقبلها السياسي سيعلن عنه يوم الأربعاء بإذن الله .. الساعة الـ ٨ مساء بتوقيت مكة.



أسأل الله أن يكتب مافيه الخير للبلاد والعباد .



*غير مصرح لي بنشر أية تفاصيل إضافية — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) September 21, 2020

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بينما قال الناشط بوغانم في تعليقه على التغريدة: “هناك معلومه غير مؤكده وردتني تقول بإن محمد بن سلمان يريد تنصيب نفسه ملك موظفا” اليوم الوطني لصالحه .. والله اعلم”

بينما قال ناشط آخر أيضا ما نصه: “هذا الإعلان سيحوي ما يلي : -إعلان تأسيس جسم في الخارج يدير المرحلة الإنتقالية بعد سقوط محمد بن سلمان -توحيد المعارضة في الداخل واتخاذ خطوات ملموسة ضد النظام -تحريك الشارع وفتح باب الإنشقاقات في صفوف القوات الأمنية . هذا ونسأل الله الخير والصلاح للمعارضة السعودية في الخارج”

هذا الإعلان سيحوي ما يلي :

-إعلان تأسيس جسم في الخارج يدير المرحلة الإنتقالية بعد سقوط محمد بن سلمان

-توحيد المعارضة في الداخل واتخاذ خطوات ملموسة ضد النظام

-تحريك الشارع وفتح باب الإنشقاقات في صفوف القوات الأمنية .

هذا ونسأل الله الخير والصلاح للمعارضة السعودية في الخارج ❤❤ — الرادار الأمازيغي 🇲🇦🇹🇷🇲🇦 (@rd_amz) September 21, 2020

وأكد الخبر أيضا الدكتور عبد الله العودة، نجل الشيخ المعتقل سلمان العودة، و الناشط على مواقع التواصل أيضا، حيث قال كما لسع الدبور: “يبدو أن اليوم الوطني.. الأربعاء ٦ صفر ١٤٤٢هجري، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م سيكون يوماً مختلفاً..”

يبدو أن اليوم الوطني.. الأربعاء ٦ صفر ١٤٤٢هجري، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م سيكون يوماً مختلفاً.. — د. عبدالله العودة (@aalodah) September 22, 2020