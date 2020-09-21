حلقة نارية إستثنائية للإعلامي المصري عبد الله الشريف، لهذا السبب الثورة بدأت!

الدبور – حلقة نارية وإستثنائية نشرها الإعلامي المصري عبد الله الشريف على قناته على موقع يوتيوب. وعلى غير عادته ببث حلقة أسبوعية كل خميس، نشر حلقة خاصة ليتحدث عن الثورة المصرية.

ةتحدث عبد الله الشريف في حلقة نارية عن الاحداث التي شهدتها مصر بالامس، وكيف صدمت قوات الامن المصرية، وصدمت الأذرع الإعلامية المختصة بالتطبيل للسيسي.

وربط الشريف ما حصل بالأمس بما حصل أيام مبارك عام ٢٠٠٨ بعد كسر حاجز الخوف لاول مرة وإسقاط صورة للرئيس حسني مبارك.

وما تبع ذلك من حراك حتى وصل إلى ثورة ٢٥ يناير التي أطاحت به. وقال لهذا السبب هذه هي بداية الثورة ضد ظلم السيسي.

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ووجه شكره باسم المعذبين و المعتقلين و المظلومين في مصر. لكل من شارك في هذا الحرا الذي صدم الامن المصري وصدم السيسي نفسه وإعلامه الذي يطبل ليل نهار.

شاهد الحلقة التي حصلت على أكثر من 350 ألف مشاهدة في أقل من ساعة من بثها على موقع يوتيوب.

إرحل يا #سيسي #ارحل_ياسيسي لكل حكاية عظيمة بداية بسيطة وجميلة.. من حق الشعب المصري أن يعيش بكرامة.. الليلة في البساتين pic.twitter.com/VCIcyfgbXE — الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) September 21, 2020

و يستمر المقاول والفنان المصري المقيم في إسبانيا “محمد علي”. باستنفار أجهزة الدولة المصرية، بدعواته المستمرة للتظاهر ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه القائم على حكم البلاد، بعد خروج المواطنين في عدد من القرى والمناطق يوم أمس الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020.

وقال محمد علي في مقطع فيديو جديد له اليوم: “اللي حصل امبارح ده فوق الخيال، ربنا يبارك لكم يا رب”