شاهد سما المصري دخلت المحكمة بيدها مصحف ومسبحة، فعرض لها 5 مقاطع إباحية

الدبور- سما المصري الراقصة المصرية المثيرة للجدل، دخلت قاعة المحكمة وهي محجبة و الإيمان يتدلى منها، وفي يدها حملت مصحف ظاهر لكل وفي اليد الأخرى مسبحة تسبح بها، لعلها تستجدي تعاطف القاضي و الناس معها.

وكأن لسان حالها المشهد المشهور لراقصة مصرية عندما دخل عليها أب ليجد ابنه عندها فقالت جملتها المشهورة التي تردد في كل مناسبة شبيهة، لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر.

ولكنها صدمت بعرض ٥ مقاطع إباحية لها غير اخلاقية وتدعو فيها للفسق و الفجور، وتظهر فيها مفاتنها بشكل رخيص وتقوم بحركات إباحية واضحة جدا وكلام غير أخلاقي.

و أشارت صحيفة “الوطن” المحلية إلى أن ذلك يأتي استمرارا لمحاكمتها في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات. مؤسس حملة “خليها تنضف”.

- Advertisement -

وظهرت سما المصري بحسب مراسل الصحيفة المصرية، ممسكة بمصحف وسجادة صلاة، وترتدي ملابس السجن البيضاء، فضلا عن كمامة طبية.

استمعت المحكمة في جلسات سابقة، للمحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، والذي قدّم صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020. وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق، وخُففت العقوبة إلى سنتين فقط.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع. في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات.

هذا وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.