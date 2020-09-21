ضابط إماراتي يحذر من مخطط بن زايد الذي قدمه للسيسي لإنهاء المظاهرات فورا

الدبور – ضابط إماراتي معروف. كشف تسريبات عن ما قدمه ولي عهد أبوظبي من مخطط للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ لإنهاء المظاهرات التي قامت في مصر فورا قبل أن تتسع وتخرج عن السيطرة.

حيث قال الضابط في جهاز المخابرات الإماراتي، الذي يغرد تحت اسم بدون ظل. و الذي يسرب معلومات حساسة بين حين وآخر، وبالعادة تصدق تسريباته، ولم يستطع بن زايد التعرف على شخصيته.

وقال ضابط إماراتي بتغريدة لسعها الدبور عن ما قدمه شيطان العرب بن زايد للسيسي في هذا الشأن. حيث قال ما نصه: “الشيخ محمد بن زايد ، يلح على الرئيس عبدالفتاح السيسي . بقتل افراد من وزارة الداخلية في عمل امني مدبر ، والصاق التهمة بالاخوان المسلمين على انهم مدسوسين في المظاهرات .”

الشيخ محمد بن زايد ، يلح على الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بقتل افراد من وزارة الداخلية في عمل امني مدبر ، والصاق التهمة بالاخوان المسلمين على انهم مدسوسين في

المظاهرات . #ارحل_يا_سيسي #الثورة_بدأت — بدون ظل (@without__shadow) September 22, 2020

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وأضاف بتغريدة ثانية عن ما ينوي فعله السيسي بناء على طلب من بن زايد، الذي ربما حصل على النصيحة من مستشاره الأمني دحلان، الذي بدوره نقلها من الإحتلال، حيث قال ما نصه:

“الشيخ محمد بن زايد ، يطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تفعيل تفجير الكنائس في مصر ، والصاق التهم خلف الاخوان المسلمين ، لايجاد مبرر لقمع المظاهرات .”

الشيخ محمد بن زايد ، يطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تفعيل تفجير الكنائس

في مصر ، والصاق التهم خلف الاخوان المسلمين ، لايجاد مبرر لقمع المظاهرات .#ارحل_يا_سيسي #الثورة_بدأت — بدون ظل (@without__shadow) September 22, 2020

ووفق بيان نشره المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية. أجرى بن زايد إتصالا هاتفيا بالسيسي يوم الأثنين لمناقشة بعض الأمور.

و نشر الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر عبر قناته بموقع “يوتيوب” مقطع فيديو مقتطف من إحدى حلقاته عبر قناة “مكملين” الفضائية. يتحدث فيه عن خلاف حاد وقع داخل مكتب السيسي، بين جهازي المخابرات وأمن الدولة. حول المظاهرات التي ضربت عديد من المدن والقرى، والوضع الأمني والميداني في البلاد.

وقال “ناصر” خلال المقطع وفق تسريبات خاصة وصلته. بأنه وصل مكتب السيسي تقريرين من كلا الجهازين الأمنيين. حيث أن جهاز أمن الدولة طمأن السيسي بأن لا شيء يحدث وأن كل الأمور تحت السيطرة. فيما جهاز المخابرات أنذره بأن الوضع في غاية الخطورة، وأن الغضب الشعبي لم يكن هكذا منذ أيام “السادات” الرئيس المصري الراحل.

وتابع الإعلامي المصري بأن المخابرات المصرية طالبت السيسي بمجموعة من الطلبات منها الإفراج عن مجموعة كبيرة من المساجين المحبوسين على ذمة قضايا “جنح” وليس قضايا سياسية.

وكذلك تقليص ظهور المؤسسة العسكرية في الأحداث العامة وعدم الزج بذكر المؤسسة العسكرية بما يخص الشؤون الداخلية والتي تستطيع الوزارات القيام بها.