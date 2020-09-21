فيفي عبده جنت على الآخر.. أيوه انا لسه مطلوبة وهز يا وز.. شاهد ماذا فعلت؟ فيديو

الدبور – فيفي عبده الراقصة المصرية من جيل الخمسينات. و التي بلغت من العمر عتيا. تتحدى الزمن و العمر، وتحاول إثبات إنها ما زالت مطلوب ومرغوبة حتى من جيل ما بعد الألفين والعشرين.

فبعد الفيديو الذي نشرته على صفحتها منذ أيام وأثار ضة واسعة. أعادت اليوم نشر فيديو جديد وصور جديدة لها وبدى عليها الكبر بشكل كبير.

ولكنها تحدت كل من إنتقدها وانتقد تقدمها بالسن. وقالت نعم لسه مطلوبة غصبن عنكم، وأرقص أجدع من أي فتاة في العشرينات.

ونشرت وصلة رقص إنتقدها الجميع عليها. وعادول وذكروها بسنها وإنها وصلت للسبعين من عمرها، وإنها لا تجيد حتى الرقص في هذا العمر.

وبدت حركتها ثقيلة في الفيديو الذي نشرته وتم تداوله بشكل واسع داخل مصر، وأثار ضجة كالعادة، وطالبها النشطاء بإحترام سنها وإحترام عائلتها وهي في هذا السن.

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وسألها ناشط هل ما زلت تبحثين عن المال و الشهرة، يا ولية إنهدي، العمر خلاص راح، بينما علق آخر بقوله: تذكري انك اقتربتي من الموت كفاية كده يا ولية.

كما نشرت قبل أيام فيفى عبده فيديو جديدًا من عطلتها الصيفية. ظهرت فيه وهي ترقص علي الشاطئ علي انغام اغنية “نسيت الطبطبة” وكانت ترتدي فستانا أسودا عاري الصدر أظهر تفاصيل جسدها.

واعتادت فيفى عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها في محاولة منها لتثبت لنفسها إنها مازالت مغرية للرجال ولا يزال الطلب عليها مستمرا رغم تقدم سنها الكبير، حيث وصلت إلى السبعين من عمرها.